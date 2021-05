LA PARTITA DEI VELENI! DOPO 76 GIORNI FINALMENTE LAZIO-TORO, LA SFIDA TRA LOTITO E CAIRO. I DUE PRESIDENTI, AVVERSARI IN LEGA E SUL CASO TAMPONI, OGGI SONO DALLA STESSA PARTE PER MODIFICARE IL FORMAT DEL CAMPIONATO PRIMAVERA PER SALVARE LAZIO E TORINO – POI C’E’ ANCHE UNA QUESTIONE DI FAMIGLIA CHE RIGUARDA SIMONE INZAGHI: SUO FRATELLO PIPPO È IL TECNICO DEL BENEVENTO, CHE SI GIOCA LA SALVEZZA CON IL TORINO...

Giacomo Puglisi per "il Giornale"

lotito cairo

Tre motivi fra i quali scegliere. La Lazio contro il Torino, nel recupero della 25ª, quando i granata non si presentarono per cause di "forza maggiore" da covid. I biancocelesti non hanno più nulla da chiedere al campionato, al Toro manca un punto per ottenere la salvezza aritmetica.

A Formello però non vogliono snobbare l' impegno per vari motivi.

Il primo riguarda Simone Inzaghi: suo fratello Pippo è il tecnico del Benevento, che si gioca la salvezza con il Torino. La Lazio, lasciando punti ai granata, condannerebbe alla retrocessione il fratello del proprio allenatore. C' è poi il dualismo fra Lotito e Cairo, i due presidenti. Fra punti di vista differenti in Lega e polemiche interpersonali, non corre buon sangue.

Cairo aveva chiesto la vittoria a tavolino nella gara d' andata (contestando l' utilizzo di Immobile che, a suo dire, sarebbe dovuto stare in quarantena), Lotito ha chiesto il 3-0 nella gara di ritorno, quando i granata non si presentarono all' Olimpico. Anche i tifosi della Lazio, infine, vogliono vincere dopo le delusioni rimediate nella corsa Champions e nel derby (perso). In molti vedono nella possibilità di mandare in B il Toro l' unica soddisfazione. Di mezzo c' è l' astio per Cairo, accusato dai laziali di essere stato l' artefice di una campagna mediatica considerata troppo dura sul caso tamponi.

In serata, nel posticipo della penultima giornata, spettacolare pareggio tra Verona e Bologna. Al Bentegodi è 2-2 con reti di Faraoni, Kalinic, De Silvestri e Palacio.

Questa la classifica: Inter 88 punti; Atalanta 78; Napoli e Milan 76; Juventus 75; Lazio 67; Roma 61; Sassuolo 59; Sampdoria 49; Verona 44; Bologna 41; Udinese 40; Fiorentina e Genoa 39; Spezia 38; Cagliari 37; Torino 35; Benevento 32; Crotone 22; Parma 20.

