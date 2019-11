LA PARTITA DELLA VITA – LA PALESTRA GRATUITA PER I RAGAZZI DI SCAMPIA, CAMPI DA CALCIO A CORVIALE CONTRO LA MAFIA: QUANDO LO SPORT SI SCHIERA CON I PIU’ DEBOLI - CLEMENTE RUSSO E LA LEZIONE DEL PUGILATO – GIANNI MADDALONI, ISTRUTTORE DI JUDO A SCAMPIA: "LO SPORT CON LE SUE REGOLE È LO STRUMENTO PIÙ EFFICACE PER TENERE LONTANO I RAGAZZI DA..." - IL PROGETTO CONI-LOTTOMATICA – VIDEO

CONI e Lottomatica per il progetto "Vincere da grandi" che offre, ai ragazzi di quartieri o zone disagiate di alcuni comuni italiani, l'opportunità di praticare gratuitamente l'attività sportiva, anche attraverso interventi di riqualificazione delle strutture esistenti sul territorio. A Torino nel quartiere di Porta Palazzo, presso la comunità del Distretto Sociale di Via San Pietro in Vincoli (Cottolengo) è stato realizzato un moderno “campo di calcio a 8” sul quale l’A.S.D. Giuco ’97 organizza tornei e attività multidisciplinari. Questo campo non è solo una struttura a disposizione dei giovani per praticare sport ma un importante luogo d’incontro e di aggregazione per l’intera comunità del quartiere.

