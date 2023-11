LE PARTITE DI CHAMPIONS? UNA SCUSA PER SCAZZOTTARE - CI RISIAMO: DOPO GLI SCONTRI A MILANO TRA GLI ULTRAS DEL MILAN E QUELLI DEL PSG, A NAPOLI, UN GRUPPO DI SUPPORTER DELL'UNION BERLINO HA SCATENATO IL PANICO IN GIRO PER LA CITTÀ - SOLO GRAZIE ALL'INTERVENTO DELLA POLIZIA LE DUE TIFOSERIE NON SONO ENTRATE IN CONTATTO: QUANDO I TEDESCHI SONO STATI INTERCETTATI DAGLI AGENTI, HANNO INIZIATO A LANCIARE SASSI, BOTTIGLIE E PETARDI - 11 PERSONE SONO STATE ARRESTATE… - VIDEO

VIDEO - Disordini al centro di Napoli alla vigilia del match di Champions League tra Napoli e Union Berlino ? @GifGifuni #napoliunionberlino pic.twitter.com/3PTBAs8tGg — Napoli Magazine (@napolimagazine) November 7, 2023

Estratto dell'articolo di Nico Falco per www.fanpage.it

Sono partiti tutti insieme, come se ci fosse stato un ordine di scuderia: i tifosi dell'Union Berlino sono scesi a gruppi dagli alberghi di piazza Garibaldi e si sono diretti verso il centro. Con tutta probabilità l'obiettivo era di "prendere possesso" di piazza del Gesù, come già avevano fatto quelli dell'Eintracht Francoforte a marzo. E soltanto per il tempestivo intervento delle forze dell'ordine le tifoserie non sono entrate in contatto, con esiti più gravi di quelli registrati stanotte: undici arresti, danni a negozi, arredi urbani e veicoli lungo le strade percorse dal corteo.

I tifosi dell'Union Berlino in corteo a Napoli: la ricostruzione

I supporter […] sono arrivati ieri sera con un treno regionale da Roma; […]Dopo aver raggiunto gli alloggi, ricostruisce Fanpage.it grazie a fonti qualificate, sono usciti di nuovo in strada a gruppi, tutti vestiti con felpe bianche con cappuccio, e si sono diretti verso porta Nolana.

La Polizia di Stato, intanto, prevedendo un corteo lungo il corso Umberto, aveva già predisposto un blocco in piazza Nicola Amore. E i tifosi, accortisi della presenza degli agenti in tenuta antisommossa, hanno cercato di aggirarli. E sapevano come muoversi, segno che qualcuno di loro aveva probabilmente effettuato un sopralluogo in città nei giorni scorsi[…] c'è stato il primo contatto con la polizia all'altezza del Museo: gli agenti hanno "tagliato" il corteo e i tifosi hanno cominciato a lanciare di tutto, da bottiglie a sassi a petardi.

Dopo essere passati per piazza Dante, i tifosi tedeschi si sono diretti verso via Toledo e anche qui, all'altezza della Questura di Napoli, i poliziotti hanno nuovamente diviso il corteo. Nel bilancio complessivo c'è un tedesco arrestato dal commissariato di Secondigliano, accusato di resistenza a violenza a pubblico ufficiale, e altri 10 arrestati e portati in Questura; per tutti è stato predisposto il Daspo, le accuse sono di devastazione. […]

