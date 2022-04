PASQUETTA AMARA PER LECLERC - IL PILOTA FERRARI È STATO DERUBATO DEL SUO ROLEX MENTRE SI TROVAVA A VIAREGGIO IN COMPAGNIA DI ALCUNI AMICI E DEL SUO PREPARATORE ATLETICO - L'EPISODIO È AVVENUTO INTORNO ALLE 23 DI IERI, QUANDO È STATO RICONOSCIUTO E ACCERCHIATO DA UN FRUPPO DI TIFOSI. ALL'IMPROVVISO UNA PERSONA È RIUSCITA A SFILARE L'OROLOGIO DAL POLSO DI LECLERC, CHE INIZIALMENTE NON SI È ACCORTO DEL FURTO…

Giovanni Lorenzini per www.gazzetta.it

Disavventura a Viareggio per il pilota della Ferrari F1, Charles Leclerc, nella serata di Pasquetta, nel quartiere della Darsena, mentre si trovava in compagnia di alcuni amici e del suo preparatore atletico, Andrea Ferrari. Il giovane monegasco, in testa al Mondiale Piloti 2022 dopo tre gare, è stato derubato del costoso orologio da polso, un pezzo unico, da collezione, del valore di diverse migliaia di euro.

IL FURTO A LECLERC

L'episodio è avvenuto in Darsena, non lontano dallo stadio dei Pini, della piscina e dal Palazzetto dello sport, nell'area sportiva per eccellenza (anche se un po' appassita) di Viareggio: Leclerc era in compagnia del suo preparatore atletico, il viareggino Andrea Ferrari, e di altri amici, con i quali aveva trascorso una serata di meritato relax in un locale della zona. Verso le 23, stando alla prima ricostruzione delle forze dell'ordine, il giovane pilota è stato riconosciuto e acclamato da alcuni tifosi che hanno chiesto e ottenuto di poter fare delle foto ricordo di quell'incontro inatteso.

Si è così creato un gruppo di persone sempre più numeroso lungo la via Salvatori (zona non molto illuminata, per la quale da tempo ci sono proteste dei residenti), che hanno avvicinato festosamente il pilota della Ferrari chiedendogli di riportare in Italia il titolo mondiale.

LECLERC, LE INDAGINI

Qualcuno però la pensava diversamente: all'improvviso, una persona - rimasta sconosciuta - è riuscita a sfilare l'orologio dal polso di Leclerc, facendolo sparire in un battibaleno. Il pilota in un primo momento non si è accorto di avere subito il furto. Quando Leclerc si è reso conto di essere stato derubato, ormai era troppo tardi: alcuni giovani che fino a pochi minuti prima erano nelle vicinanze ad acclamarlo, si erano già dileguati.

Sull'episodio - che ha rilanciato l'allarme sicurezza in alcune zona della città - sono in corso le indagini di carabinieri e polizia. Sui social lo stesso preparatore di Leclerc ha pubblicato un post di protesta per gli allarmi rimasti inascoltati sulla pericolosità della zona.