IL PASSAGGIO DI VERRATTI IN ARABIA SAUDITA È UNA GUAIO PER LA NAZIONALE ITALIANA – IL TRASFERIMENTO DEL CENTROCAMPISTA DAL PSG ALL'AL HILAL SEMBRA COSA FATTA. IL CLUB DI RIAD GARANTIRÀ AL 30ENNE UNO STIPENDIO NETTO DI 156 MILIONI PER I PROSSIMI TRE ANNI – GIOCARE IN UN CAMPIONATO DAL LIVELLO NETTAMENTE PIÙ BASSO RISPETTO ALL’EUROPA PUÒ RIPERCUOTERSI SUL SUO FUTURO IN AZZURRO – IL SUO EX PROCURATORE, DONATO DI CAMPLI: “POTEVA ANDARE AL BARCELLONA. GLI SONO MANCATE LE PALLE. ORA GIOCHERÀ TRA I CAMMELLI…”

1 – VERRATTI VERSO L'ARABIA

Estratto dell'articolo di Federico Strumolo per “Libero quotidiano”

MARCO VERRATTI

Marco Verratti all'Al Hilal è una notizia che farà bene al conto corrente del trentenne abruzzese, meno al calcio italiano. L'asso del Paris Saint-Germain e della Nazionale, infatti, è pronto a firmare un accordo con la società di Riad che gli garantirà la bellezza di 52 milioni di euro netti per le prossime tre stagioni, per un totale di 156 milioni.

Un'offerta da capogiro, a cui era difficile dire di no, che rischia però seriamente di concretizzare un paradosso: il miglior centrocampista italiano degli ultimi anni potrebbe non mettere mai piede in serie A.

JORGINHO VERRATTI 3

[…] trasferirsi in Francia gli ha permesso comunque di restare nel grande calcio, crescendo sotto la guida di fenomeni come Zlatan Ibrahimovic e Thiago Silva (approdati al Psg dal Milan la stessa estate di Verratti), il discorso cambia, e molto, se si sceglie di sposare la causa araba.

MARCO VERRATTI

Perché per quanto la Saudi Pro League sia un campionato in evidente crescita, il calcio saudita rimane mediamente di basso livello e certamente poco allenante. Questo, ovviamente, può ripercuotersi sulla Nazionale, di cui Verratti è un pilastro dal 2012 (in totale le sue presenze in azzurro sono 55) e ha vinto l'indimenticabile Europeo nell'estate del 2021.

[…] Il passaggio all'Al Hilal, inoltre, pare un assist ai tanti che negli anni hanno criticato Verratti, accusandolo di possedere sì un enorme talento, ma anche di essere privo di particolari ambizioni, o di leadership, e preferire il denaro alla gloria sportiva. […]

2 – VERRATTI IN ARABIA, PARLA L’EX AGENTE: «GLI SONO MANCATE LE P..., ORA VA TRA I CAMMELLI»

Estratto dell'articolo di Salvatore Riggio per www.corriere.it

il procuratore sportivo Donato Di Campli

Non le manda mai a dire Donato Di Campli, ex agente di Marco Verratti, ormai in procinto a dire addio al Psg per trasferirsi – primo italiano a farlo (e potrebbe essere seguito da Gabbiadini) – in Arabia Saudita. Una scelta clamorosa, vista anche l’età dell’azzurro, nato il 5 novembre 1992. «A Marco sono mancate le p…e nel dover resistere per otto mesi perché era in scadenza con il Psg, poteva andare al Barcellona e fare un’altra carriera», ha detto l’ex procuratore del centrocampista a Tv Play.

E ancora: «Ha avuto paura di affrontare a Parigi quelle persone e si è piegato. Lui è stato rinchiuso in una stanza dall’ex direttore del Psg, Antero Henrique, e da Nasser Al-Khelaifi e gli è stato detto: “Lascia il tuo procuratore e noi ti rinnoviamo tutto quello che vuoi”. Un ragazzo che allora aveva 22-23 anni, si è trovato in difficoltà. E ora siamo nella stessa situazione con Mbappé» […]

MARCO VERRATTI

Ma il pezzo forte, nel quale va giù pesante con il suo pensiero, delle dichiarazioni di Donato Di Campli è il commento sul trasferimento in Arabia Saudita: «Io con Marco avevamo scelto di andare al Barcellona. Probabilmente l’avremmo visto anche in serie A. Ora va a prendere tanti soldi, ma va in mezzo al deserto con i cammelli.

MARCO VERRATTI

[…] In passato? Marco è juventino da sempre e con la Juventus avevamo un accordo prima di firmare per il Psg. Il Pescara voleva monetizzare al massimo sulla cessione e abbiamo dovuto conciliare questa esigenza. Con la Juve il contratto era stato già siglato».

Marco Verratti e Jessica Aidi 2 marco verratti italia vs macedonia del nord matrimonio marco verratti e jessica aidi 20 Marco Verratti e Jessica Aidi