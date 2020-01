IL PATTO TRA KOBE BRYANT E LA MOGLIE: "MAI INSIEME SU UN ELICOTTERO" - LO HA RIVELATO ALLA RIVISTA 'PEOPLE' UN AMICO DI FAMIGLIA DEL FUORICLASSE STATUNITENSE – IL “MAMBA” AVEVA INIZIATO A USARE IL MEZZO CON FREQUENZA QUANDO ANCORA GIOCAVA CON I LAKERS: ECCO PERCHE' – LE INDAGINI: “IL PILOTA STAVA SALENDO PER EVITARE LE NUBI POCO PRIMA DELLO SCHIANTO” – IL POST DI LEBRON JAMES

kobe bryant e la moglie vanessa

"Mai insieme su un elicottero". Era questo il patto che Kobe Bryant e la moglie Vanessa avevano stretto ormai diversi anni fa. Lo ha dichiarato alla rivista 'People' un amico di famiglia del fuoriclasse statunitense. "Kobe e Vanessa avevano il patto di non volare mai insieme su un elicottero", ha dichiarato.

Bryant aveva iniziato a usare il mezzo con frequenza quando ancora giocava con i Lakers: "Una volta sono rimasto intrappolato nel traffico e ho perso la recita scolastica di mia figlia - dichiarò Bryant in una intervista del 2018 -. Ho dovuto trovare un modo in cui potevo ancora allenarmi, ma senza compromettere il tempo per la mia famiglia. Così ho preso in considerazione l'elicottero, per essere in grado di andare e tornare in 15 minuti".

