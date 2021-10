Da www.liberoquotidiano.it

sergio aguero si sente male durante barcellona alaves 6

Terrore e ansia in casa Barcellona per Sergio "Kun" Aguero. L'attaccante è infatti stato vittima di un malore nel corso della partita contro l'Alaves: verso la fine del primo tempo, l'argentino è crollato a terra, portandosi una mano al petto e l'altra alla gola, manifestando problemi respiratori e chiamando l'attenzione dell'arbitro.

Dopo i soccorsi, è uscito sui suoi piedi dal campo (al suo posto è subentrato Coutinho) per poi dirigersi in ospedale per dei controlli cardiaci d'emergenza. I media spagnoli parlano di una tachicardia. Insomma, un problema cardiaco per il Kun, altra pessima notizia per il Barcellona, alle prese con una stagione fino a qui disastrosa in termini di risultati.

sergio aguero si sente male durante barcellona alaves 5

Successivamente, l'account ufficiale del club ha twittato: "Aguero ha riportato un fastidio al torace ed è stato trasportato in ospedale per controlli cardiaci". Servi, allenatore dei blaugrana, al termine della partita finita 1-1 ha spiegato: "Sergio mi ha detto che era un po' stordito, ho scoperto che l'hanno portato in ospedale per vedere cos'ha veramente. Al momento non so altro", ha concluso.

sergio aguero si sente male durante barcellona alaves 7 sergio aguero si sente male durante barcellona alaves 8 sergio aguero si sente male durante barcellona alaves 2 sergio aguero si sente male durante barcellona alaves 3 sergio aguero si sente male durante barcellona alaves 1 sergio aguero si sente male durante barcellona alaves 4