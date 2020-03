3 mar 2020 12:15

PAURA PER CRISTIANO RONALDO: LA MADRE RICOVERATA IN PROGNOSI RISERVATA PER UN ICTUS - DOLORES ALVEIRO, VERA DONNA DELLA SUA VITA E COLONNA DEL CAMPIONE JUVENTINO, È ALL'OSPEDALE DI FUNCHAL, NELLA NATIVA MADEIRA (AZZORRE). CR7 DOMANI SERA SARÀ IN CAMPO PER JUVE-MILAN (SEMPRE SE SI GIOCA) OPPURE AL CAPEZZALE DELLA MADRE MALATA?