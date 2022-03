PAURA A JEDDAH: ATTACCO TERRORISTICO VICINO AL CIRCUITO - SI TRATTEREBBE DI UN ATTACCO A UN IMPIANTO PETROLIFERO DA PARTE DEL GRUPPO HUTHI, MOVIMENTO ESTREMISTA ARMATO DELLO YEMEN - DALLA FIA, ALMENO PER ORA, NESSUN ALLARME ANCHE SE LA F1 SI È RIUNITA IN ATTESA DI COMUNICAZIONI DALLE AUTORITÀ COMPETENTI PER IL PROSIEGUO DEL WEEKEND ARABO… - VIDEO

Una forte esplosione, poi una grande colonna di fumo nero a Jeddah. All'inizio della prima sessione di prove libere della Formula 1 del Gran Premio dell'Arabia Saudita, un missile è caduto su una struttura della Aramco, compagnia saudita di bandiera per gli idrocarburi che il 20 marzo era stata attaccata ipotizzando addirittura la possibilità di non far correre la F1 in Arabia. Alcuni video, diffusi sui social, mostrano gli effetti di questo attacco, dietro cui si celerebbe l'operato di un gruppo estremista dello Yemen, il battaglione Huthi, che ama definirsi "Gioventù Credente".

Nessun allarme FIA

Dalla Fia, almeno per ora, nessun allarme anche se la F1 si è riunita in attesa di comunicazioni dalle autorità competenti per il prosieguo del weekend arabo. Attualmente il traffico aereo sulla zona è stato interrotto e si cerca di ricostruire con esattezza quanto accaduto. Tuttavia, l'esplosione c'è stata e la colonna di fumo si è vista anche durante le riprese televisive delle libere 1, dove il più veloce è stato il ferrarista Charles Leclerc.

