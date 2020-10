PAZZA INTER, CAMBIALA – SCONCERTI PSICANALIZZA ANTONIO CONTE E LA BENEAMATA: "UNA SQUADRA NON FELICE, UN PO' COME IL SUO ALLENATORE. NON SI DIVERTE MAI. MANCA IL GIOCO. L'INTER DI ADESSO È QUASI SOLTANTO LUKAKU, LE PARTITE SONO ORMAI UN TESTA A TESTA FRA LUI E GLI AVVERSARI. BELLA INVECE L'ATALANTA CHE HA GIOCATO DA VERA, OTTIMA SQUADRA EUROPEA…" - VIDEO

Mario Sconcerti per il “Corriere della Sera”

antonio conte

Cambiano i centrocampisti dell' Inter uno dietro l' altro, girano tutti i ruoli, ieri è toccato a Vidal fare il regista, ma il gioco manca ancora. Si vede che l' Inter è una squadra che studia, non c' è un movimento inventato sul campo, ma la maggioranza del gioco va avanti in modo scolastico, con pallone mai colpito di prima. Quando Lautaro decide di rischiare al volo, viene fuori la più bella giocata della partita ma finisce sul palo. È un risultato giusto, troppo pieno di gol per i pochi tiri che si sono visti.

lukaku

Il Borussia non ha le ambizioni dell' Inter, non ha cambiato mai ritmo, ma ha lasciato in attacco sempre almeno Thuram ed Embolo.

Questo ha liberato Darmian nella fascia di metà campo offensiva. È stato l' unico vero schema osservato in partita. L' Inter ha giocato peggio che col Milan, è stata complessa e prevedibile. Eriksen è andato un po' meglio, ma sono sfumature per amatori.

In realtà è rimasto un corpo estraneo. Ormai è un caso serio, difficilmente recuperabile.

antonio conte

Non sembra nemmeno che a lui interessi molto. È senza dimensione, niente è un suo problema. Ogni volta che gioca il caso però si allarga. L' Inter di adesso è quasi soltanto Lukaku, le partite sono ormai un testa a testa fra lui e gli avversari. Per il resto l' Inter è come Conte, non è mai felice, non si diverte mai. Gioca con una professionalità spartana, sempre uguale, non è un caso che i giocatori di qualità siano in difficoltà, come Eriksen, Perisic, lo stesso Vidal, Kolarov, Sanchez. È come non ci fosse libertà d' espressione.

vidal

Comunque sia comincia a essere un problema perché in attesa di un gioco la difesa insiste a prendere gol e le distanze dagli altri cominciano a dilatarsi. E lo Shakhtar ha vinto a Madrid, pessimo risultato. È vero che il Real è lontano da se stesso anche in campionato, ma eliminarlo in Champions d' autunno non è mai riuscito a nessuno. Meglio il Milan di questo Borussia.

In una Champions dove contano i punti la tranquillità dei tedeschi è sembrata misura, senso del limite inopportuno, quindi modestia. L' Inter ha invece bisogno di qualche risultato facile, di una nuova velocità. Ha esaurito i cambi e gli errori disponibili. Bella invece l' Atalanta in Danimarca anche se gli avversari sono sembrati subito rassegnati. Ci sono stati però molti minuti in cui l' Atalanta, a parte il risultato, ha giocato da vera, ottima squadra europea. Come se fosse tornata a casa.

antonio conte foto mezzelani gmt04 lukaku antonio conte antonio conte foto mezzelani gmt03 antonio conte foto mezzelani gmt01 antonio conte foto mezzelani gmt