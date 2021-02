PAZZA INTER, VENDILA! DOCCIA GELATA PER ZHANG: INTERROTTE LE TRATTATIVE TRA SUNING E IL FONDO AMERICANO BC PARTNERS PER LA CESSIONE DEL CLUB: NON È STATO TROVATO UN ACCORDO SUL PREZZO (SECONDO GLI INVESTITORI DI 750 MILIONI DEBITI COMPRESI, PER SUNING IL VALORE È MOLTO PIÙ ALTO), L’ESCLUSIVA SCADEVA LO SCORSO VENERDÌ - RESTANO IN CORSA ALTRI DUE FONDI, GLI AMERICANI DI ARES (A QUESTO PUNTO I FAVORITI) E GLI SVEDESI DI EQT – E LA CORDATA DEI VIP CON MORATTI E TRONCHETTI?

Guido De Carolis per corriere.it

Le comunicazione tra Suning e Bc Partners per la cessione del club si sono interrotte, ormai da dieci giorni e, a meno di ripensamenti, la trattativa non andrà avanti. Questa mattina il presidente dell’Inter Steven Zhang, in una conference call con gli amministratori delegati Alessandro Antonello e Beppe Marotta, ha fatto sapere che non c’è mai stata nessuna intesa con gli investitori e che venerdì scorso, 29 gennaio, è scaduto il termine di esclusiva per la due diligence concesso a Bc Partners.

Inter, tra trattative di vendita e crisi di liquidità

Suning proseguirà con la ricerca di un investitore che possa inserirsi all’interno dell’azionariato dell’Inter, con una quota di minoranza o di maggioranza, questo è da vedere. Restano in corsa altri due fondi, gli americani di Ares (a questo punto i favoriti) e gli svedesi di Eqt.

Tra Suning e Bc Partners la trattativa sembra essere arrivata al capolinea perché non è stato trovata un’intesa di nessun genere. Realisticamente non si è raggiunto un accordo sulla valutazione del club, secondo Bc Partners di 750 milioni debiti compresi, per Suning il valore è molto più alto. A seguire l’operazione per Bc Partners è stato, da Londra, Nikos Stathopoulos che in settimana avrebbe dovuto presentare un’offerta per acquisire la maggioranza del club. A questo punto la situazione pare molto più complessa, difficile un’inversione. Suning si è affidata a Goldman Sachs Asia per la cessione di quote del club e continuerà a dialogare con altri soggetti, per il momento Ares e Eqt

