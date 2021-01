PAZZA INTER: ZHANG SI ALLONTANA, IL CLUB NERAZZURRO PUÒ DIVENTARE UNA COLONIA DI EX JUVENTINI - IL FONDO 'BC PARTNERS', INFATTI, PUNTA COME ALLEATO SU VIALLI. NELLA SOCIETA’ DELL’EX BIANCONERO ANCHE MARCO RE, DIRETTORE FINANZIARIO DELLA JUVE AI TEMPI DI MAROTTA – LA GRANA-STIPENDI: I GIOCATORI DELL' INTER ATTENDONO IL PAGAMENTO DELLE MENSILITÀ DI LUGLIO E AGOSTO, NOVEMBRE E DICEMBRE. IL LIMITE È IL 16 FEBBRAIO. ALTRIMENTI SCATTA LA PENALIZZAZIONE…

Franco Vanni per "la Repubblica"

Il limite è il 16 febbraio. Chi non avrà saldato gli stipendi passati sarà penalizzato dalla Figc con punti in campionato. I giocatori dell' Inter attendono il pagamento delle mensilità di luglio e agosto, novembre e dicembre. Il club assicura che le scadenze federali saranno rispettate, ma le questioni di soldi preoccupano i tifosi nerazzurri, quasi più del derby di Coppa Italia di questa sera col Milan, capolista e rivale in campionato.

Mentre Antonio Conte mette al riparo la squadra dall' eco delle grane societarie, i due ad nerazzurri Beppe Marotta e Alessandro Antonello tengono a bada i creditori: dai procuratori fino al Real Madrid, che aspetta la prima rata del cartellino di Hakimi. Intanto il fondo BC Partners spulcia i conti dell' Inter, con la consulenza di Tifosy Ltd, società britannica fondata da Fausto Zanetton, ex banchiere di Morgan Stanley, e Gianluca Vialli.

In prima linea c' è Marco Re, direttore finanziario della Juventus dall' ottobre 2018 al luglio 2020, ma già dirigente bianconero ai tempi di Marotta. Il passaggio di mano potrebbe essere rapido: l' assenza di liquidità mette fretta.

Il governo di Pechino ha scoraggiato le aziende cinesi dall' investire nel calcio. Per Suning Holdings l' impatto è stato doppio: niente più soldi nell' Inter né nello Jiangsu, squadra degli Zhang in Cina. Ieri, alla ripresa degli allenamenti, l' unico straniero presente era il preparatore atletico Ferdinando Hippoliti. Per il resto, via tutti: dall' allenatore romeno Cosmin Olaroiu al brasiliano Alex Teixeira. Non accettano il tetto d' ingaggio imposto dallo Stato: 3 milioni di dollari lordi l' anno.

Per la stessa ragione dalla Cina sono scappati anche Graziano Pellé, che allo Shandong Luneng ne guadagnava 15, e Stephan El Shaarawy, a cui lo Shangai Shenhua ne pagava 16. La differenza è che allo Jiangsu giocatori e tecnico non ricevono gli stipendi da tre mesi. Il limite è il 29 gennaio, giorno in cui i club dovranno presentare le liste per l' iscrizione alla Super League. Oltre alla politica, a mettere alle corde Suning Holdings è lo stress finanziario. Negli anni il gruppo, che ha il cuore degli affari nella vendita di elettrodomestici, ha rincorso un' espansione aggressiva.

Ancora nel 2019 acquisiva i centri commerciali Wanda e la branca cinese di Carrefour. Ma la transizione verso l' online e il lockdown da Covid l' hanno preso in contropiede, rendendo difficilmente sostenibili i debiti. Nonostante il 60% del fatturato di Suning venga dall' e-commerce, cresciuto nei primi tre trimestri del 2020 del 18%, il fatturato complessivo è sceso del 10%, per il crollo delle vendite nei negozi fisici. Nonostante le perdite, a metà anno Zhang ha partecipato al sostegno del colosso cinese del real estate Evergrande, già indicato come possibile nuovo sponsor dell' Inter.

In Borsa a Shenzhen le azioni di Suning. com sono ai minimi dal 2014, e Zhang ha bruciato in un anno il 30% del suo patrimonio. Tra l' inizio del 2019 e settembre 2020 Suning ha chiuso 2800 negozi in Cina. E ha scacciato le voci di insolvenza ripagando in anticipo bond per 300 milioni di dollari. Un' operazione a forte impatto d' immagine. Almeno fino a quando non s' è capito che metà della somma era stata ricevuta dal colosso Alibaba, che in pegno aveva ricevuto le azioni di Suning Holdings, cassaforte in cui sono custodite anche le attività sportive. Inter compresa.

Se non avesse il portafogli vuoto, il club nerazzurro sarebbe ricco. Il report annuale di Deloitte Football Money League, appena rilasciato, certifica i nerazzurri al 14esimo posto (come l' anno precedente) nel 2020 fra i club europei per fatturato: 291.5 milioni al netto delle plusvalenze. Se i ricavi nei primi 10 mesi di Covid sono calati del 20%, l' Inter è però uno dei tre club fra i top 20 in Europa ad avere accresciuto le entrate nel giorno di gara: + 14%, grazie a una polizza di risarcimento in caso di stadi vuoti.

Questa sera, nel deserto di San Siro, la squadra di Conte farà turnover di fronte un Milan coriaceo, con Kessie e Meité in mediana. Il ragazzino Colombo è pronto a partire in prestito alla Cremonese, sostituito in rosa dall' acciaccato Mandzukic, segno che i rossoneri, come i nerazzurri, puntano a un trofeo. «Vogliamo essere ambiziosi e vincere tutte le partite », dice Pioli. «Dobbiamo essere cinici e determinati, soprattutto in zona gol», risponde Conte.

