PECCO BAGNAIA RISCHIA, CADE E RESTA CON UN PUGNO DI MOSCHE PER UN SORPASSO INUTILE - MARC MARQUEZ AD ARAGON TORNA ALLA VITTORIA. BAGNAIA VA PER LE TERRE DOPO UN CONTATTO CON IL FRATELLO DELLO SPAGNOLO ALEX MENTRE ERA IN LOTTA PER IL TERZO POSTO - MARTIN ALLUNGA NEL MONDIALE A +23 SU PECCO CHE PER VINCERE IL TERZO MONDIALE CONSECUTIVO DEVE CAPIRE CHE IN CERTI MOMENTI è MEGLIO NON RISCHIARE – VIDEO

The moment that ended Alex Marquez and Pecco Bagnaia's race. ??? Glad both the rider were able to talk away from the incident. #MotoGP #AragonGPpic.twitter.com/7dq60zZH1E — Desi Racing Co. (@DesiRacingco) September 1, 2024

Dispiace dirlo ma Bagnaia è stato poco intelligente.

Non è da Pecco Bagnaia farsi buttare fuori per un sorpasso inutile. Eppure è successo. Successe anche a Niki Lauda che al Nürburgring. Andava forte per niente e finì come finì. Per fortuna a Bagnaia è andata decisamente meglio. Era in lotta per il terzo posto col fratello di Marquez.

Non c’era alcun bisogno di rischiare. Poteva passarlo in qualsiasi momento. Jorge Martin e Marc Marquez erano lontanissimi. Non c’era alcuna necessità di rischiare. E invece Bagnaia ha rischiato anche se l’incidente non è colpa sua. Uno come lui avrebbe dovuto calcolare tutto e non lo ha fatto.

Bagnaia deve tornare Bagnaia. Deve tornare Niki Lauda. Altrimenti non vincerà il terzo mondiale consecutivo.

