PELÈ, CHE PELLACCIA! – CON UN POST INSTAGRAM, L'EX CAMPIONE 82ENNE HA RASSICURATO SULLE SUE CONDIZIONI DI SALUTE, DOPO IL RICOVERO DI DUE GIORNI FA A SAN PAOLO: “AMICI, SONO IN OSPEDALE A FARE LA VISITA MENSILE. GRAZIE A QUANTI MI MANDANO BUONE VIBRAZIONI” – O REI HA UN CANCRO E DA TEMPO SI SOTTOPONE A CHEMIOTERAPIA…

post di pelé dall'ospedale

(ANSA) - "Amici sono in ospedale a fare la visita mensile È sempre bello ricevere messaggi positivi come questo". Lo scrive Pelè, in un post sul proprio profilo Instagram, dopo che si erano sparse voci allarmate sul suo ricovero all'ospedale Albert Einstein di San Paolo.

A corredo del breve messaggio, 'O Rey' ha pubblicato una foto di due grattacieli di Doha, dove ieri è stata proiettata una sua gigantografia, assieme al messaggio "Get well soon" (Guarisci presto). "Grazie al Qatar per questo tributo e a tutti quelli che mi mandano buone vibrazioni", conclude Pelè.

pele

pelè in ospedale pelè in ospedale