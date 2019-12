E PENSARE CHE DA RAGAZZINO RONALDO VOLEVA DEDICARSI AL PING PONG - I SEGRETI DEL SUPERATLETA RONALDO: RUBARE AGLI ALTRI SPORT – HA GIOCATO A PALLAVOLO, TENNIS, BASKET, HA BALLATO PER PUBBLICITÀ, NUOTA PER RECUPERARE LE ENERGIE, MESCOLA YOGA E PILATES, A MAYWEATHER HA CHIESTO COME PERFEZIONARE LE FINTE - A INIZIO STAGIONE SI È MESSO SUI BLOCCHI DI PARTENZA DEI 100 COL RECORDMAN EUROPEO FRANCIS OBIKWELU E… - VIDEO

GIULIA ZONCA per la Stampa

Da ragazzino Ronaldo pensava di dedicarsi al ping pong. Si allenava a Madeira, alla vecchia accademia dello Sporting, il centro dove si preparava il futuro asso Joao Monteiro, allora aspirante campione di tennistavolo e primo modello del giovane Ronaldo.

cr7 ping pong

Lui sapeva già che il calcio lo avrebbe allontanato dalla sua prima passione, però le ore passate con Monteiro e quelle spese a guardarlo in seguito, gli hanno insegnato tecniche di concentrazione, il potere della coordinazione, l' equilibrio tra forza e velocità e gli hanno svelato un segreto capito subito e diventato punto di ineguagliabile forza: rubare agli altri sport avrebbe fatto di lui un calciatore migliore. E avrebbe nutrito la sua inesauribile competitività.

Ha giocato per davvero o per finta a pallavolo, tennis, basket, ha ballato per pubblicità, nuota per recuperare le energie, mescola yoga e pilates, tecniche diffuse, ma è difficile trovare qualcun altro che abbia tirato calci al campione della Mma Conor McGregor sopra un ring di kickboxing, sfidato Nadal in un tennis-calcio da esibizione, ricevuto un invito da Ivan Zaytsev ad affrontarsi sul tiro più veloce, uno a pallavolo, l' altro a pallone, saltato quanto Michael Jordan e incrociato i guantoni, anche se solo per una foto, con Gennady Golovkin, campione dei pesi medi.

CR7 FRANCIS OBIKWELU

Le finte di Mayweather Ronaldo impara da quel che guarda, da quel che pratica, dalle discipline che entrano nella sua routine e da quelle che assaggia solo, ma che cerca comunque di spiare e capire quanto può. Spesso con l' aiuto di altri talenti. A Mayweather, proprio in Arabia Saudita, dopo il successo in Supercoppa dell' anno scorso, ha chiesto come perfezionare le finte. A inizio stagione si è messo sui blocchi di partenza per migliorare lo scatto, vicino a lui c' era Francis Obikwelu, ex sprinter portoghese, tutt' ora record europeo dei 100 metri (9"86 in coabitazione con il francese Vicaut). Un paio di allunghi in favore di camera, le regole per accelerare all' improvviso e qualche cronometro a uso instagram però pure domande vere e dritte sincere. Il velocista si è stupito dei tempi di reazione di Ronaldo, «per come l' ho visto in pista direi che può continuare a questi livelli fino a 40 anni».

CR7 FRANCIS OBIKWELU

CR7 si è affiancato a un maestro di nuoto per il recupero da un infortunio e ora spesso usa la piscina per riattivare i muscoli: 20 minuti di bracciate, in silenzio, con cura delle fasi di apnea, per scaricare le tensioni. Al Real Madrid ha provato un allenamento a basket, cesto non esattamente ad altezza Nba, ma uno contro uno reattivi e una gran voglia di provare a schiacciare. Anche fuori dal suo campo.

Quando ha mollato il ping pong, ha scelto la sua strada, ma si è voltato indietro di continuo, a ogni incrocio con un' altra disciplina. Al Manchester United ha perso contro Rio Ferdinand una partitella e per due settimane ha pensato solo a pallina e racchetta. Per la rivincita e per i ricordi che si portavano dietro le ore passate dietro quel tavolo. Lo stesso su cui passava il tempo da bambino, quando ancora non era Ronaldo però aveva già capito come diventarlo.

