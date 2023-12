23 dic 2023 18:30

PEP AND THE CITY SUL TETTO DEL MONDO: FLUMINENSE TRAVOLTO 4-0 – DOPO LA PREMIER LEAGUE, LA FA CUP, LA CHAMPIONS LEAGUE E LA SUPERCOPPA EUROPEA IL CITY DI PEP GUARDIOLA SI PRENDE ANCHE IL MONDIALE PER CLUB – TANTO PER CAMBIARE L’EX INTER E JUVE FELIPE MELO SCAPOCCIA A FINE PARTITA E PARTE LA RISSA: “I GIOCATORI DEL CITY SONO ARRIVATI IN CAMPO RIDACCHIANDO E MASTICANDO LA GOMMA COME SE AVESSERO GIÀ VINTO...” (LE 4 PERE LASCIANO POCO SPAZIO AI DISCORSI…)