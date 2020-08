6 ago 2020 15:11

PERCHÉ I MEDICI NON HANNO IMPEDITO A MARQUEZ DI RIENTRARE? – IL PILOTA SI È RIPRESENTATO IN PISTA CINQUE GIORNI DOPO L’INTERVENTO - ORA VIENE FUORI CHE È STATA NECESSARIA UNA SECONDA OPERAZIONE E CHE SALTERÀ UNA O DUE GARE – MA NON C’È NESSUNO IN GRADO DI DARGLI CONSIGLI SENSATI? TUTTI A VENERARE IL SUO CORAGGIO, MA ORA LA STAGIONE È BUTTATA. ED È UN DISASTRO ANCHE PER LA MOTOGP – VIDEO