Simona Marchetti per corriere.it

Sbagliando s’impara. O meglio, nel caso di Diletta Leotta, alla fine si trova l’uomo giusto. E pazienza se a qualcuno non stanno bene i frequenti cambi di fidanzato della showgirl siciliana, fresca di approdo a DAZN Canada con le sue prime conduzioni in inglese. «Non trovo giuste le critiche sugli uomini che scelgo di avere accanto - si è sfogata la Leotta al settimanale F - . Sono una passionale e a 31 anni voglio sentirmi libera di lanciarmi nelle relazioni che desidero».

Tradotto: se cambio troppo spesso fidanzato, sono affari miei e non accetto lezioni da nessuno. «Per trovare l’uomo giusto devi fare esperienza, anche sbagliando», ha continuato non a caso la conduttrice che, dopo diverse delusioni amorose, ora sembra aver trovato la serenità accanto a Loris Karius, statuario portiere tedesco del Newcastle, con cui fa coppia fissa da qualche mese. «È la mia vita. Mia madre continua a dirmi di stare attenta, di andarci piano. Ma io non sento nessuno: ci devo sbattere la testa, prima di fermarmi».

Ma per la verità con l’ex numero uno del Liverpool la bionda Diletta non sembra aver (ancora) intenzione di fermarsi: lui infatti vola da lei a Milano appena può e durante la pausa per il Mondiale si sono concessi una vacanza bollente (in tutti i sensi) a Miami, prontamente paparazzata dai settimanali di gossip. In attesa del primo post congiunto che ufficializzi la storia anche via social - per ora i due si sono concessi una IG Story insieme e stop - c’è però stata la prima uscita pubblica a un evento: trattasi della cena di Natale di DAZN, dove la Leotta - fasciata in un abitino nero aderentissimo, con scollatura mozzafiato - si è presentata proprio con Karius.

