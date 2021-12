15 dic 2021 15:44

PERCHE’ MANOLAS ANDAVA IN GRECIA CON PIU' DI 20MILA EURO IN CONTANTI? IL DIFENSORE DEL NAPOLI FERMATO IN AEROPORTO: PARTIVA PER LA GRECIA CON UNA GROSSA SOMMA DI DENARO SUPERIORE AI 20MILA EURO CONSENTITI DALLE NORME ANTIRICICLAGGIO. LO HA SCOPERTO LA GUARDIA DI FINANZA DOPO UNA SEGNALAZIONE: IL CALCIATORE E’ STATO MULTATO…