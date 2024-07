24 lug 2024 19:25

PERCHE’ L’ULTRARISERVATO RYAN FRIEDKIN HA DECISO DI METTERE FACCIA E VOCE PER UN INCONTRO IN CAMPIDOGLIO (PIU’ POLITICO-MEDIATICO CHE CONCRETO) SUL NUOVO STADIO DELLA ROMA? - GUALTIERI NON E’ CONTRARIO ALL’IDEA DELL’IMPIANTO GIALLOROSSO A PIETRALATA MA IL VERO NODO DELLA VICENDA RIGUARDA LE SPESE PER LE INFRASTRUTTURE. CHI LE PAGA? FRIEDKIN VORREBBE CHE IL COMUNE SI ASSUMA UNA SERIE DI ONERI. DAL CAMPIDOGLIO RISPONDONO PICCHE – IL VIDEO IN CUI RYAN FRIEDKIN SALUTA COL BACETTO LUCIA BERNABE’, FIGLIA DEL MANAGER FRANCO E RESPONSABILE RELAZIONI ISTITUZIONALI DELL’AS ROMA – VIDEO