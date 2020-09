PERCHE’ SI PUO' ANDARE AL CINEMA AL CHIUSO CON LE GIUSTE DISTANZE MA NON AL CENTRALE DEL FORO ITALICO? IL TENNIS A ROMA (A DIFFERENZA DI PARIGI) SARA’ SENZA PUBBLICO, BINAGHI SBOTTA: “GRANDE INGIUSTIZIA, ANZI IDIOZIA” - L’ATTACCO A ZINGARETTI: “SE LA REGIONE CI AVESSE FATTO INTENDERE PRIMA QUELLO CHE ERA IL SUO ATTEGGIAMENTO, AVREMMO SPOSTATO IL TORNEO ALTROVE, MAGARI A GENOVA O IN PUGLIA...” – “È UN DANNO ENORME MA ANDIAMO AVANTI PER DARE L’ESEMPIO”. NOVITÀ SUI BIGLIETTI: CI SARANNO RIMBORSI O SUPERVOUCHER

Elisabetta Esposito per gazzetta.it

foro italico

“Un’enorme ingiustizia”. Il presidente Fit Angelo Binaghi non usa giri di parole presentando l’edizione 77 degli Internazionali d’Italia, in programma dal 14 al 21 settembre. Il riferimento è alla scelta del Cts, pienamente condivisa appena due giorni fa dalla Regione Lazio, di vietare completamente la presenza del pubblico.

LO SFOGO

internazionali conferenza

“Per la prima volta lotteremo per il pareggio di bilancio e non vorrei che a pagare siano poi le nostre società di base. Stiamo subendo un’enorme ingiustizia: mentre ad altri sport è concessa la presenza anche indoor, da noi non potrà entrare nessuno. Questa a casa mia è un’idiozia. Sarebbe opportuno che grandi idiozie non creassero grandi danni. Abbiamo inviato due protocolli al Cts, seguendo tutti i suggerimenti. Eravamo pronti a tutto pur di far entrare il pubblico e ci saremmo accontentati di molto meno delle 11.500 persone concesse ieri al Roland Garros”.

Angelo Binaghi Foto Mezzelani GMT08

E ancora: “Se la Regione ci avesse fatto intendere prima quello che era il suo atteggiamento, avremmo spostato il torneo altrove, magari a Genova o in Puglia... Il danno è enorme, sia economico sia sportivo, ma abbiamo voluto comunque mettere in piedi tutto questo per dare l’esempio di come non si debba cedere davanti alle difficoltà. E anche perché ce lo ha chiesto il ministro Spadafora, che fino alla fine ha cercato di farci avere pubblico: l’immagine deve essere quella di un paese che si è rialzato”. Il presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli, vuole pensare positivo: “Anche senza pubblico sarà un Foro Italico stupendo, saranno gli Internazionali del Made in Italy”.

internazionali tennis roma

LA SINDACA RAGGI

Alla conferenza allestita sulle tribune dello stadio Olimpico è presente anche la sindaca di Roma Virginia Raggi: “Capisco le considerazioni amare del presidente Binaghi, ma ospitare quest’anno gli Internazionali ci fa ricordare chi eravamo, chi siamo e chi vogliamo essere. Roma durante il lockdown ha rispettato regole in modo esemplare, ripartire è un segno di speranza grande“.

SUPERVOUCHER E RIMBORSI

Internazionali d'Italia di Tennis 2019 Foto Mezzelani GMT05

Binaghi ha anche annunciato che i biglietti verranno rimborsati con un supervoucher, maggiorato del 25% e utilizzabile nei prossimi due anni anche per le Atp Finals. “Ma per chi non vuole il voucher ci sarà la copertura finanziaria per i rimborsi”, ha aggiunto il presidente.

TANTE STELLE

Internazionali Tennis 2019 Foto Mezzelani GMT 20

Niente pubblico ma tanti campioni. “Sono davvero moltissimi - dice Binaghi, con un sorriso a metà tra la soddisfazione e rimpianto - e ci sarà anche straordinaria copertura televisiva con Sky e Supetennis”. Nell’entry list maschile ci sono 19 dei primi 20, manca ovviamente Federer, ma torna finalmente Nadal. Tra le donne ben nove top ten. I giocatori faranno un tampone ogni quattro giorni a partire dal loro arrivo a Roma, le giocatrici ogni 5.

WILD CARD

Le wild card maschili sono state assegnate a Sonego, Sinner, Mager e Caruso. Quelle per le qualificazioni (in programma sabato 12) a Musetti, Zeppieri, Moroni, Cobolli, Lorenzi e Gaio. Tra le donne al main draw Giorgi, Paolini, Cocciaretto, più due a Azarenka e Venus Williams. Alle qualificazioni Errani, Trevisan, Gatto Monticone e Pieri.

Internazionali d'Italia di Tennis 2019 Foto Mezzelani GMT 04 internazionali d'italia 2019 foto mezzelani gmt20 internazionali tennis roma pietrangeli binaghi 1 giovanni malagò ed angelo binaghi foto mezzelani gmt 05 giovanni malagò e angelo binaghi foto mezzelani gmt 09 pietrangeli binaghi 1