1 ott 2021 17:23

PERCHE’ ZANIOLO NON E’ STATO CONVOCATO DA MANCINI PER LE FINAL FOUR DI NATIONS LEAGUE? IL CT LO HA LASCIATO A CASA PER PUNIRLO DOPO IL GESTACCIO AI TIFOSI DELLA LAZIO AL TERMINE DEL DERBY? – IL MANCIO SPIEGA L’ESCLUSIONE DEL TALENTINO GIALLOROSSO: “LA SCELTA E’ STATA…”