LA PERCULATA ARRIVA CON LA CIOCCOLATA – DOPO AVER COSTRETTO GLI AZZURRI AI PLAYOFF, IL CT DELLA SVIZZERA MURAT YAKIN INVIA 9,3 CHILI DI PURA CIOCCOLATA SVIZZERA ALLA FEDERCALCIO IRLANDESE COME DOLCE RINGRAZIAMENTO PER AVER BLOCCATO SUL PARI LA NAZIONALE DEL MANCIO. PERCHÉ PROPRIO 9,3 CHILI? ELEMENTARE YAKIN, UN ETTO DI CIOCCOLATO PER… - IL PERFIDO BIGLIETTO CON LA CITAZIONE MUSICALE - VIDEO

Tony Damascelli per “il Giornale”

YAKIN SVIZZERA 11

Dopo la torta in faccia anche la cioccolata. Gli svizzeri di Yakin se la spassano per il viaggio in Qatar ma non gli è bastata la vittoria sulla Bulgaria, no, vogliono stravincere e così proprio il ct della nazionale, Murat Yakin, ha tenuto fede alla promessa: ha fatto preparare 9,3 chilogrammi di pura cioccolate svizzera e ha fatto spedire il pacco dolce a Donegall Avenue, Belfast, l'indirizzo delle federcalcio nordirlandese, come dolce ringraziamento per avere bloccato sul pareggio gli azzurri nella partita decisiva di Roma. Perché proprio 9,3 chili?

YAKIN SVIZZERA 55

Elementare Yakin, un etto di cioccolato per ogni minuto di quella partita, maledetta per noi e benedetta per loro, dunque affondando il coltello nel burro di cacao. Il cittì svizzero ha scritto perfidamente sul biglietto di accompagnamento, "Sweet Caroline, Murat". Sweet Caroline è il titolo del brano, cantato nel 1969 da Neil Diamond ma divenuto l'inno ufficiale dei tifosi allo stadio di Belfast o dovunque giochi la nazionale della Nord Irlanda.

YAKIN 55

La stessa canzone è stata al centro dei festeggiamenti dei calciatori guidati da Ian Baraclough dopo la larga vittoria sulla Bulgaria, come dopo la sfida proprio contro la Svizzera a Lucerna. Totale: dopo aver urlato agli inglesi, nella festa finale dell'Europeo, by Chiellini&Bonucci, un raffinato "ne dovete mangiare ancora di pastasciutta", ecco che il menù passa direttamente al dolce e in questo Yakin ha segnato un altro gol con grande eleganza.

Dobbiamo aspettare i play off per vendicarci, Mancini si prepari a consultare qualche nostro chef stellato e a ricambiare il pensiero. Tanto per gradire, oggi pomeriggio a Palermo, la nazionale femminile azzurra si gioca il primo posto per la qualificazione al mondiale del 2023 che si disputerà in Australia e Nuova Zelanda. Indovinate chi affrontiamo? Ovviamente la Svizzera, che ha gli stessi nostri punti. E' tutto pronto: cannoli contro cioccolato.

YAKIN 55