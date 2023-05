26 mag 2023 15:00

A PERUGIA C’È L’OMBRA DEL “BISCOTTONE” – AL 94ESIMO MINUTO DELLA PARTITA CONTRO IL BENEVENTO, IL PERUGIA HA SEGNATO IL GOL DELLA VITTORIA IN MODO “SOSPETTO” – GRAZIE A QUELLA RETE GLI UMBRI AVREBBERO POTUTO SALVARSI DALLA RETROCESSIONE IN SERIE C SE IL BRESCIA AVESSE PERSO CON IL PALERMO (COSA CHE NON È SUCCESSA) - POCO DOPO CHE LA SQUADRA CAMPANA (MATEMATICAMENTE RETROCESSA) HA PAREGGIATO, IL DIFENSORE DEL BENEVENTO LEVERBE SI “ADDORMENTA” LASCIANDO LA PALLA ALL’ATTACCANTE CHE SEGNA A PORTA VUOTA - “L’ERRORE” È FINITO SOTTO INCHIESTA PER ILLECITO SPORTIVO - VIDEO!