27 mar 2023 18:50

PETAGNA TIRA LA CASTAGNA CONTRO MANCINI: "MI DISPIACE NON ESSERE CONVOCATO IN NAZIONALE, EPPURE HO AVUTO BUONE ESPERIENZE IN A CON ATALANTA, SPAL E NAPOLI" – L’ATTACCANTE DEL MONZA, CON DIVERSE PRESENZA NELL’UDER 21, SI E’ SFOGATO CONTRO CT: “NON MI HA MAI CHIAMATO, NEMMENO UNA VOLTA, NEMMENO PER CONOSCERSI E CAPIRE COSA POSSO DARE"