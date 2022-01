IL PIANO B DI ALLEGRI È MAURO ICARDI – IL VERO OBIETTIVO DELLA JUVE È DUSAN VLAHOVIC, MA SERVONO I SOLDI E IL SÌ DELLA FIORENTINA. IN ALTERNATIVA POTREBBE ARRIVARE L’EX INTERISTA, DI CUI IL PSG SI VUOLE DISFARE. CON L’ADDIO DI MORATA, CHE HA GIÀ DETTO SÌ AL BARCELLONA, È EMERGENZA PER L’ATTACCO DELLA JUVE…

MAURO ICARDI CON LA MAGLIA DELLA JUVENTUS - FOTOMONTAGGIO

Gianluca Oddenino per “La Stampa”

Non teme rinvii da Covid e non conosce soste natalizie. Il calciomercato domani apre ufficialmente, ma qualche botto l'ha già sparato (Boga all'Atalanta, Ikoné alla Fiorentina, Tuanzebe al Napoli) e in questo gennaio potrebbe modificare sensibilmente le squadre in lotta per scudetto e zona Champions.

max allegri

A rischio rivoluzione c'è soprattutto la Juventus che può perdere il suo centravanti titolare, Alvaro Morata ha già detto sì alla corte del Barcellona («Lui è un'ipotesi», ha provato a dribblare il tecnico Xavi), nel momento in cui già stava cercando di prendere un altro attaccante per rinforzare il reparto e allo stesso tempo era al lavoro per un volto nuovo a centrocampo al posto di Ramsey.

alvaro morata in gol nella nebbia a bologna

Il cantiere bianconero è aperto: Allegri da una parte prepara la delicata sfida dell'Epifania allo Stadium con il Napoli (Asl permettendo) e dall'altra aspetta notizie dall'ad Arrivabene e dal ds Cherubini. La cessione di Morata è stata bloccata perché manca il suo sostituto e non convince lo scambio con Depay, tutto un altro ruolo, ma le trattative sono appena iniziate e la Juve sta riflettendo su tutte le opzioni possibili.

dusan vlahovic 6

Il vero obiettivo per l'attacco juventino è sempre Dusan Vlahovic, con cui c'è già un accordo da tempo, ma servono i soldi e il sì della Fiorentina per averlo subito. Due condizioni molto complesse, però i bianconeri non mollano la presa sulla punta serba e potrebbero anche anticipare l'investimento estivo insieme ad una cessione pesante (Kulusevski piace al Tottenham, come McKennie) in questa sessione.

L'alternativa a Vlahovic è sempre l'azzurro Gianluca Scamacca, con il Sassuolo che ha fissato il costo del cartellino a 40 milioni di euro. Il piano B della Juve, invece, porta ad una vecchia conoscenza del calcio italiano: Mauro Icardi.

L'ex interista piace da sempre ad Allegri, a maggior ragione con il modulo 4-2-3-1 tendenza 4-3-3, e il Psg può cederlo visto che non è più un titolare. In questi giorni c'è stato un contatto tra i due club con uno scambio di informazioni e la Juventus ora deve decidere se e come affondare il colpo per avere Icardi senza obblighi di riscatto.

gianluca SCAMACCA

L'affare non si annuncia semplice, però la volontà dell'argentino avrà un suo peso e nell'affare possono essere inseriti altri giocatori per possibili scambi. Icardi in questo momento rappresenta la soluzione low cost, ma rientra nel grande valzer delle punte che tra poco si ballerà in Europa.

Non c'è solo l'attuale compagno di squadra Mbappé in ballo, ora può svincolarsi ed è promesso sposo del Real Madrid, ma anche il norvegese Haaland che ha preannunciato una sua nuova avventura in Spagna (il Barça vuole far saltare il suo passaggio al Real). Le grandi manovre sono appena iniziate.

MASSIMILIANO ALLEGRI MORATA ALLEGRI john elkann e massimiliano allegri foto mezzelani gmt 198