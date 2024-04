15 apr 2024 14:23

TRA-PIANTI DI GIOIA - LA STORIA DI PAOLO MANERA, 49ENNE DI CUNEO CHE HA VINTO LA MEDAGLIA D'ORO DI SLALOM GIGANTE AI MONDIALI PER TRAPIANTATI CINQUE MESI DOPO CHE LA MOGLIE GLI HA DONATO UN RENE - ERA FINITO IN DIALISI PER UNA MALATTIA CHE LO AFFLIGGEVA DA TEMPO: DOPO AVER ATTESO UN DONATORE CHE NON ARRIVAVA MAI (A CAUSA DELLE LUNGHE LISTE D'ATTESA), LA MOGLIE GIULIA SI È FATTA AVANTI E L'HA SALVATO - I MEDICI: "LA POTENZA DEL TRAPIANTO RENALE, QUANDO AVVIENE DA DONATORE VIVENTE, CONTINUA A SORPRENDERCI. IN BREVE TEMPO PUÒ…"