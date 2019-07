PICCOLI AZIONISTI CRESCONO – ALLE SPALLE DI ELLIOTT E SUNING CI SONO MANAGER DELL’ALTA FINANZA E PERSONAGGI DELLO SPETTACOLO: AL MILAN SONO ENTRATI 50 NUOVI PICCOLI AZIONISTI: SI VA DA MARCO PATUANO ALL'AD DI ESSELUNGA SAMI KAHALE – SPONDA NERAZZURRA: CARLO COTTARELLI, I FIGLI DI FACCHETTI, GIACOMO PORETTI E PURE IGNAZIO LA RUSSA

Matteo Spaziante per “il Foglio Sportivo”

Il derby tra i piccoli azionisti e pronto a partire. Manager dell’alta finanza e personaggi dello spettacolo, tra Milan e Inter non mancano i soci noti, alle spalle di Elliott e Suning. Negli ultimi giorni sono entrati nel club rossonero 50 nuovi piccoli azionisti, riuniti nell’Associazione Piccoli Azionisti di A.C. Milan, guidata da Auro Palomba (presidente e fondatore di Community Group) e dall’avvocato Giuseppe La Scala: si va da Marco Patuano (gia nel cda rossonero, ex ad di Telecom ed Edizione, la holding dei Benetton) a Sami Kahale (direttore generale di Esselunga) passando per Marco Sesana (amministratore delegato di Generali Italia) fino a Nicolo Zanon, giudice della Corte Costituzionale, insieme ad altri appassionati tifosi milanisti.

Nomi di rilievo che si vanno ad aggiungere a chi aveva gia quote rossonere come Paolo Scaroni, gia socio del Milan prima di entrare nel cda con Yonghong Li e diventare il presidente della societa con l’avvento di Elliott. Anche in casa Inter qualcosa in tal senso si sta muovendo, con la crea- zione di Interspac, che riunisce alcu- ni manager con l’obiettivo di entrare nell’azionariato nerazzurro.

Il principale nome di spicco e quello dell’economista Carlo Cottarelli, gia commissario per la revisione della spesa pubblica e presidente incaricato prima della formazione del governo Conte, ma ci sono anche personalita come l’ex presidente della Rai Roberto Zaccaria, Marco Rognoni (deputy ceo di Azimut Global Counse- ling) e Dario Frigerio (ex ceo di Pioneer e di Prelios).

C’e gia chi, tuttavia, e socio nerazzurro. La famiglia Moratti, ad esempio, seppur non piu con Massimo ma con i suoi cinque figli, tutti piccoli azionisti, cosi come i figli di Giacinto Facchetti, Luca e Gianfelice. E non mancano i vip dello spettacolo come Giacomo Poretti del trio Aldo, Giova- ni & Giacomo, Marco Santin della Gialappa’s band, Luigi Vignali e Michele Mozzati (alias Gino&Michele) oltre a volti noti della politica come Ignazio La Russa, ex ministro della Difesa.

