PIEDI BUONI E TESTA BACATA – IL CALCIATORE DELLA ROMA PRIMAVERA, LUIGI CHERUBINI, CHE MOURINHO HA FATTO ESORDIRE IN PRIMA SQUADRA, HA POSTATO SU THREADS UN MEME CHE PARAGONA GIULIA CECCHETTIN, LA RAGAZZA UCCISA DALL'EX FILIPPO TURETTA, A UN SACCO DELL'IMMONDIZIA – TRAVOLTO DALLE CRITICHE, IL 19ENNE HA PROVATO INUTILMENTE A DIFENDERSI CON LA PIÙ CLASSICA DELLE SCUSE: “MI HANNO HACKERATO I PROFILI SOCIAL”

luigi cherubini

«Droppate il prima e dopo di alcune foto. Inizio io, dai»: segue una foto di Giulia Cecchettin, e subito sotto un sacco nero dell’immondizia. Il meme di cattivissimo gusto è comparso sul profilo Threads di Luigi Cherubini, giovane centrocampista della Roma e protegé di Josè Mourinho: Cherubini avrebbe infatti taggato due persone sotto il post shock, nella notte tra il 21 e il 22 dicembre.

Inutile dire che il calciatore è stato travolto da una pioggia di critiche, ma si è difeso attraverso un nuovo profilo Instagram, incolpando della terribile gaffe un presunto attacco hacker: afferma infatti di aver creato un secondo account perché il precedente sarebbe stato hackerato.

«Purtroppo, qualcuno è entrato in possesso del mio account Instagram, violando la mia privacy, contattando le persone che seguo e commentando un post vergognoso che condanno e con il quale non avrei mai potuto interagire. Sono stato costretto ad aprire un nuovo account per dissociarmi da quanto accaduto e mi tutelerò contro questa violazione in tutte le forme possibili», queste le parole condivise dal calciatore. Questo, però, non è bastato a placare l’inevitabile sdegno del web […]

