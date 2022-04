DEL PIERO È L'ANTIPASTO PER DARE IL BENSERVITO AL "MONOCIGLIO"? - DOPO IL RITORNO ALLO STADIO, ALLA JUVENTUS SI PARLA DI RIVOLUZIONE: L'EX NUMERO 10 POTREBBE DIVENTARE PRESIDENTE ONORARIO, CON ANDREA AGNELLI E PAVEL NEDVED SILURATI. E SPUNTA UN LIKE GALEOTTO SU INSTAGRAM - IL TWEET AL VELENO DI LAPO CROCIFIGGE ALLEGRI, MESSO IN DISCUSSIONE PURE DA EVELINA CHRISTILLIN, SEMPRE MOLTO VICINA AL MONDO JUVE: "MAX LO RICORDAVO CON PIÙ FAME E VOGLIA DI RIVINCITA, ORA MI PARE UN PO' APPAGATO, IL TOP È CONTE"

Tanti indizi potrebbero costituire la prova di un’imminente rivoluzione in casa bianconera. Alex Del Piero che torna allo stadio 10 anni dopo l'addio accolto dall'ovazione del pubblico, le critiche social di Lapo Elkann ad Allegri, le dichiarazioni a favore di Conte di Evelina Christillin, sempre molto vicina alla Juventus, alla Gazzetta dello Sport e un malumore generale per la gestione della stagione, stanno alimentando le voci su possibili cambi nei settori chiave della società torinese.

IL LIKE GALEOTTO DI DEL PIERO

Non è una novità l'ipotesi che Andrea Agnelli possa essere sostituito al vertice della Juventus. Già al termine della scorsa stagione si parlava della possibilità che John Elkann potesse decidere di mettere al suo posto la sorella Ginevra.

PAVEL NEDVED E ANDREA AGNELLI DIETRO SZCZESNY

I rapporti tra l'attuale presidente e Del Piero non sono particolarmente idilliaci e, nel caso in cui Andrea dovesse farsi da parte, la bandiera bianconera potrebbe svolgere il ruolo di presidente onorario, svolgendo le funzioni di ambasciatore del club con potere decisionale. Facile pensare, a questo punto, che anche Nedved sarebbe costretto a farsi da parte.

Poi c'è il capitolo Allegri. Difficile, se non impossibile, pensare che si possa mandarlo via con un contratto che scade nel 2025 a cifre particolarmente onerose. Non ci sono dubbi, però, che la sua situazione sia tutt'altro che serena in casa bianconera.

Tutto dipenderà dal finale di stagione. Con un'eventuale vittoria della Coppa Italia e la probabile conquista del quarto posto, si potrebbe anche considerare non completamente fallimentare l'annata bianconera.

Resta il fatto, però, che un'uscita di scena del suo sponsor principale, Andrea Agnelli, potrebbe spingere la società a fare scelte diverse. Allegri ha ammiratori in giro per l'Europa e un'eventuale chiamata di un club prestigioso (il Psg per esempio) verrebbe valutata attentamente dall'attuale allenatore bianconero.

I tweet di Lapo e le parole della Christillin ("Lo ricordavo con più fame e voglia di rivincita, ora mi pare un po' appagato, il top è Conte"), comunque, fanno ampiamente capire che Max non gode più della fiducia illimitata dell'ambiente bianconero.

