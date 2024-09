Ivan Rota per Dagospia

"Morata mi ha detto che è stufo di questo argomento, ha raccontato che gli scoppierà la testa, che è stanco di rispondere sempre alle stesse domande e di non farlo più". il giornalista spagnolo, esperto di gossip, Javier de Hoyos, ha poi aggiunto su Instagram che non ci sarà alcuna riconciliazione tra Alice e Morata nonostante le recenti foto insieme a Madrid. “Alvaro mi ha detto: "Alice e io abbiamo avuto una riconciliazione a livello familiare. Per il bene della nostra famiglia. Alice è la donna della mia vita, la amo moltissimo, non cancellerò il tatuaggio, ma non tornerò da lei"

Panatta gongola dopo la vittoria su Sinner e alla Domenica Sportiva ricorda: “Jannik ha avuto qualche problemino in passato, ora lo vedo irrobustito, cammina più da uomo che da ragazzo. Fino a un anno fa camminava “da pischello” e giocava benissimo, ora è un uomo che domina le situazioni. La crescita è stata soprattutto mentale"

A due mesi dal matrimonio c’è aria di crisi tra Diletta Leotta e Loris Karius? A riportare l'indiscrezione il settimanale Gente, che becca il portiere anche in compagnia della sexy nonna Michelle Hunziker (presente tra l'altro alle nozze con il volto di Dazn).

Dopo la relazione con Elodie, Marracash sembrava aver trovato un nuovo amore: la bellissima Assia Pesenti. Solo che la ragazza, essendo consulente per una famosa griffe e testimonial per la campagna pubblicitaria della più famosa marca di occhiali, ha iniziato a frequentare un altro ambiente: dalle feste di Heidi Klum a quelle con i “lupi” di Wall Street. Quindi si sono lasciati in questi giorni. Lei vola verso altri lidi.

Lo scorso anno Fedez e Lazza hanno lanciato sul mercato un loro energy drink, ma, stando a quanto riportato da Il Tempo, il bilancio del primo anno di attività è andato in rosso e si è chiuso con una perdita di quasi 1,9 milioni di euro a fronte di un fatturato di 235mila euro e di 2,2 milioni di costi. Gli azionisti hanno deciso di coprire l’intero passivo attingendo alla riserva sovrapprezzo azioni che si riduce così a 600mila euro”.

Insuperabile Ornella Vanoni che al bel concerto di Fiorella Mannoia, ha duettato con lei sulle note di Io che Amo solo Te di Sergio: “Cantare é come far l’ amore”. La Mannoia: “E noi un po’ stasera lo abbiamo fatto”. E la Vanoni: “Si un pochino, ma non dirlo al Papa!” In ogni caso, una performance da urlo che ha fatto sparire le altre.

Fiorella Mannoia ha poi usato delle parole bellissime per descrivere la persona che è Elodie: una velata frecciatina per tutti gli haters. L'emozione di Elodie ha fatto commuovere tutti. E, per tutti i bacchettoni, li informiamo che per una volta era vestita.

Angelina Mango non esclude di potersi innamorare di una donna perché “ci si può innamorare di tutte le persone”. Comunque alla fine anche lei per rimanere “rilevante” ha dovuto ricorrere alla “average low talent Italian singer strategy”, ovvero mettersi in mutande.

Fake la voce che dava Perla Vatiero, vincitrice della scorsa edizione, scartata come opinionista al Grande Fratello: un’ ipotesi mai presa in considerazione. Lei ha precisato: “Non ho ricevuto nessuna proposta. Sarebbe stata un’esperienza bellissima senza dubbio, ma per il momento, io in primis non riuscirei a coprire un ruolo del genere, non mi sentirei all’altezza..E’ giusto che lo facciano persone con tanta esperienza lavorativa”.

I dolori del giovane Achille Costacurta. Ecco un estratto delle sue dirette su TikTok: “Se sono sempre fatto? No! Ho smesso di drogarmi, mi farò dei test… mi ha sbloccato questo senso di essere uguale a tutti…Se pippo? No! No. Se fumo verde? Sto smettendo. Smetto anche le canne perché voglio essere bello attivo. Ho tanti progetti, uno anche con dei ragazzi disabili… Se aprirò un profilo OF? No ragazzi, sarebbe l’ultima spiaggia. Se a 40 anni sono un barbone”.

E prosegue: “Massimo rispetto per i barboni…ci parlo sempre. Sono un ragazzo molto umile, mi siedo con loro e chiacchieriamo. Quando a casa avanza del cibo io vado da loro e lo mangiamo insieme…Fosse per me andrei su un’isoletta. Anzi, potrei fare un corso di sopravvivenza, poi farei L’Isola dei Famosi, così vi faccio vedere chi è il vero Achille. Adesso controllo su internet… Isola dei Famosi”. Perché odiate le mie sopracciglia? VillaBanks non è bellissimo così? Io gay?…non lo sono”.

Ma perché Invitano Heather Parisi in tv se non vuole parlare del “privato”, come dice lei? A Belve, Francesca Fagnani le aveva chiesto di Ultimo, fidanzato di Jacqueline, figlia della Parisi, e lei aveva replicato: “Ultimo? Chi? Non lo so di cosa stai parlando. Se non parlo della mia vita, pensi che io venga qui a parlare di un amore o di un marito o di un fidanzamento di uno dei nostri sei figli? Non so di che cosa stai parlando. No, non so nulla e no so di cosa parli”.

Ieri a Verissimo stessa insopportabile solfa e si é lamentata della Fagnani senza nemmeno il coraggio di farne il nome in un’ intervista che é stata il nulla totale: “Io del mio privato non ho mai parlato e non ho intenzione di farlo. Sai, l’anno scorso ho fatto un’intervista con una giornalista che insisteva e chiedeva in continuazione cose…E io che non sono abituata, perché amo fare delle interviste come queste, dove la persona davanti a me mi mette a mio agio... Non voleva che io stessi bene, tranquilla e serena (?) …Quindi glissavo e mi chiamavano bugiarda (ma chi?). Semplicemente non volevo parlare del privato”.

Come sempre, Cesara Buonamici ci ha “preso” dicendo di Lino Giuliano, ex Temptation e ora gieffino: “Lui è divertentissimo.” Ecco il divertentissimo Lino dare del “ricchione di merda” al musicista Enzo Bambolina che aveva fatto una battuta infelice su di lui. Alla battuta “Racconta anche che sei stato con me, non te lo scordare“, Lino ha risposto: “Come ti piacerebbe! Sembri l’omino Michelin, se ti fai il trapianto di capelli sei più credibile, ricchione di merda, inciucione, domani ti vado a denunciare ma stai perdendo la testa mezzo scemo?“ Poi ha cancellato tutto. Infine ha risposto: “Vorrei chiarire riguardo alle voci che stanno circolando sul fatto che io sia omofobo. Ho molti amici gay…”. Lino Giuliano è da squalifica immediata.

La coppia, nata nel 2021 al Grande Fratello Vip, ha documentato per mesi la gravidanza, rendendo i fan partecipi. Parliamo di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga che sono diventati genitori: è nata Camilla.

