3 nov 2022 19:31

PER PIQUÉ È L'ANNO DEI GRANDI ADDII: DOPO SHAKIRA, MOLLA PURE IL BARCELLONA - L'ANNUNCIO A SORPRESA DEL 35ENNE SPAGNOLO: "SABATO SARÀ LA MIA ULTIMA PARTITA AL CAMP NOU" - IL DIFENSORE ERA FINITO AI MARGINI DEL PROGETTO DI XAVI, E NEGLI ULTIMI TEMPI HA FATTO PARLARE DI SÉ PIÙ PER LA ROTTURA CON LA CANTANTE (E DALLE SUE RELAZIONI EXTRACONIUGALI) CHE PER LE SUE GIOCATE - QUALE FUTURO PER LUI? PIQUÉ NON HA MAI NASCOSTO IL SOGNO DI DIVENTARE PRESIDENTE DEL CLUB CATALANO… - VIDEO