PISCHELLI DE' NOANTRI - LA ROMA HA TROVATO UN ALTRO BABY TALENTO: NICCOLÒ PISILLI, 20 ANNI. IL CENTROCAMPISTA ENTRA E FIRMA LA RIMONTA PER 2-1 SUL VENEZIA – PER JURIC È LA SECONDA VITTORIA DI FILA – NESSUNA CONFERMA SULL'INTERESSAMENTO DI BIN SALMAN PER LA ROMA – VIDEO

ROMA-VENEZIA 2-1: DECIDE UN'INCORNATA DI PISILLI

Estratto da www.sportmediaset.mediaset.it

niccolo pisilli - roma venezia

La Roma non sbaglia e infila la seconda vittoria di fila in campionato. Nella sesta giornata di Serie A la squadra di Juric batte il Venezia 2-1 in rimonta e guadagna terreno in classifica portandosi a nove punti. All'Olimpico nel primo tempo i giallorossi controllano il possesso, ma i neroverdi giocano bene in ripartenza, confezionano diverse occasioni e sbloccano il match con Pohjanpalo (44') dopo un palo di Busio.

Nella ripresa i padroni di casa aumentano i giri grazie anche ai cambi, spingono e ribaltano il risultato con un destro dal limite di Cristante (74') deviato da Busio alle spalle di Joronen e un'incornata di Pisilli (83') sugli sviluppi di un corner.

ROMA-VENEZIA: ANCORA SCIOPERO CURVA SUD, 15 MINUTI IN SILENZIO

(ANSA) - Non si ferma la protesta della Curva Sud verso la proprietà che come la gara di giovedì in Europa League è rimasta in silenzio per i primi 15 minuti della partita con il Venezia. Poco prima di interrompere lo sciopero è comparso anche uno striscione nel settore : "Fischiare a gara in corso significa fare il male della nostra maglia, tifiamo la Roma, sosteniamola in ogni battaglia". Nel pre partita alla lettura delle formazioni ancora fischi per Cristante e Pellegrini, applausi al resto della squadra. (ANSA).

Matias Soule - roma venezia niccolo pisilli - roma venezia