UNA PISCINA DI COVID - POSITIVI ALTRI 10 NAZIONALI DI NUOTO. FRA LORO QUADARELLA E DETTI. TUTTI GLI ATLETI SONO ASINTOMATICI E IN QUARANTENA – FEDERICA PELLEGRINI: ANCHE MIA MADRE HA I SINTOMI DEL COVID. È RIMASTA IN QUARANTENA PREVENTIVA IN CASA MIA, ABBIAMO MANTENUTO LA DISTANZA, LE MASCHERINE, MA NON È BASTATO". E SULLE SUE CONDIZIONI: "NIENTE FEBBRE, MA GUSTO E OLFATTO ANCORA NON LI HO RIPRESI..."

simona quadarella

Da gazzetta.it

Dopo Fede, non finisce l'elenco di azzurri del nuoto positivi al Covid-19. Dal collegiale di Livigno, con una nota della Federnuoto, si scopre che l'elenco si allunga. Il giorno dopo la positività di Sabbioni e Mizzau altri 10 azzurri sono risultati positivi. Tutti asintomatici e tutti fatalmente entrati in quarantena.

La campionessa del nuoto Federica Pellegrini, positiva al Covid-19, aggiorna i follower sulle sue condizioni di salute nel quinto giorno di quarantena

Pellegrini: "Va meglio, niente febbre. Ma quanta stanchezza per il virus"

IL COMUNICATO

simona quadarella

Così, a solo quattro giorni dalla positività al Covid-19 di Federica Pellegrini, ecco il comunicato diffuso dalla Federnuoto nella serata di martedì 20 ottobre. "I tamponi di controllo effettuati nel corso del collegiale in svolgimento a Livigno hanno registrato la positività al Covid-19 di Federico Burdisso, Martina Rita Caramignoli, Gabriele Detti, Marco De Tullio, Stefano Di Cola, Sara Gailli, Edoardo Giorgetti, Matteo Lamberti, Alessio Proietti Colonna e Simona Quadarella - si legge nel comunicato diramato dalla Fin, che precisa - tutti gli atleti sono asintomatici. Gli esami ai membri dello staff tecnico-sanitario hanno dato esito negativo".

simona quadarella

QUARANTENA

L'allenamento collegiale a Livigno era iniziato l'11 ottobre e nelle intenzioni iniziali sarebbe dovuto terminare il 5 novembre. Prima del raduno, gli atleti erano stati testati e tutti erano risultati negativi. Ora, d'accordo con la Asl locale, è stata predisposta la quarantena presso la stessa struttura di Livigno.

IL PRESIDENTE

"Siamo molto dispiaciuti. I nuotatori nella collegiale di Livigno avevano fatto dei test prima di arrivare là ed erano tutti risultati negativi, però quando ti muovi e trovi qualcuno, è facile prendere il coronavirus. Questa è la realtà. Il paese è così, purtroppo". Questo il commento a caldo del presidente della Federnuoto, Paolo Barelli. "La Asl locale farà tutte le valutazioni del caso perché è una cosa che nasce lì sul posto, non è un fatto di piscina".

FEDERICA PELLEGRINI: "STO BENE, MA ANCHE MIA MADRE HA I SINTOMI DEL COVID"

Da repubblica.it

barelli

Cinque giorni fa aveva annunciato al mondo in lacrime la propria positività, oggi Federica Pellegrini nel suo "diario giornaliero della quarantena" teme per la salute della mamma, Cinzia Lionello, che si trovava in casa della figlia quando sono arrivati gli esiti dei tamponi: "Bad news di questa mattina: anche mia mamma ha i sintomi del Covid".

Covid, Federica Pellegrini: "Io sto meglio ma mia mamma ha i sintomi"

"Dovevo partire per Budapest e mia mamma stava qui con me, dovevamo darci il cambio con i cani - racconta la Divina -. È rimasta in quarantena preventiva in casa mia, abbiamo mantenuto la distanza, le mascherine, ma non è bastato. Domani mattina farà il tampone. Mal di testa, febbre a 37.4, tanti dolori, mi dispiace un sacco. La cosa buona è che ora io sono in grado di aiutarla, stando sempre attente e a distanza".

Coronavirus, Pellegrini: "Prima notte senza febbre, ma ho perso gusto e olfatto"

18 Ottobre 2020

federica pellegrini con la madre

Il quadro complessivo dell'olimpionica veneta, mai critico, volge decisamente al meglio: "Questa mattina mi sono svegliata bene, avevo voglia di alzarmi dal letto, di fare. Niente febbre ma gusto e olfatto ancora non li ho ripresi, mi hanno detto che ci vorrà un po' di tempo. Ieri ho fatto anche l'ecografia ai polmoni e sono ok, era la cosa che mi preoccupava di più". Purtroppo però non ci sono solo le buone notizie". Poi l'appello rivolto ai più giovani: "Ragazzi, questa malattia si attacca con una facilità incredibile che io non immaginavo proprio, nonostante le precauzioni".

federica pellegrini foto mezzelani gmt 013 federica pellegrini foto mezzelani gmt 012 federica pellegrini foto mezzelani gmt 003 federica pellegrini foto mezzelani gmt 001 federica pellegrini foto mezzelani gmt 004 federica pellegrini foto mezzelani gmt 002 federica pellegrini foto mezzelani gmt 010 federica pellegrini foto mezzelani gmt 005 federica pellegrini foto mezzelani gmt 006 federica pellegrini foto mezzelani gmt 007 federica pellegrini foto mezzelani gmt 009 federica pellegrini foto mezzelani gmt 011 federica pellegrini foto mezzelani gmt 008 detti