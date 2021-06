IL PIU' MANCINI DEI TIRI – IL CT NON HA ANCORA VINTO NIENTE EPPURE GIA' FIOCCANO ELOGI E IPERBOLI. IL RISCHIO DI ENTRARE PAPA E USCIRE CARDINALE C’E’ - ABBIAMO BATTUTO "SOLO" LA TURCHIA: SIAMO STATI BELLI E CONVINCENTI MA NON ABBIAMO ANCORA COMBINATO NULLA. MEGLIO PERÒ TAPPARSI LE ORECCHIE PRIMA DI RIMANERE STORDITI DA TANTO RUMORE...

Paolo Brusorio per "la Stampa"

Andare in soccorso del vincitore è uno dei nostri sport preferiti. Roberto Mancini non ha ancora vinto niente da ct quindi al limite stiamo solo facendo pratica, certo che il ct azzurro corre il rischio di entrare papa e di uscire cardinale nel conclave di Euro2020.

Non ci siamo mai tirati indietro nel tessere le lodi dello straordinario lavoro svolto dopo il flop di Russia 2018, ma quando un ct campione del mondo come Lippi ("rivedo lo spirito del 2006 in questa nazionale") e uno vice campione del mondo come Sacchi ("gli azzurri, stupendamente diretti dal nostro bravissimo ct...") per chiudere con il figlio di Valcareggi, altro vice campione, ("questa Italia fa sognare") si sperticano in iperboli il rischio bollicine c' è. Allora, abbiamo battuto "solo" la Turchia: siamo stati belli e convincenti, non abbiamo ancora combinato nulla però tira aria di incoronazione senza la cerimonia.

Mancini non ha certo bisogno dei nostri alert per stare in guardia, ma una delle doti di questa nazionale è sempre stata quella di isolarsi e di non badare troppo alle sirene: venire dopo i disastri venturiani agevola non poco il gradimento, è meglio però tapparsi le orecchie prima di rimanere storditi da tanto rumore.

Per nulla, o no, lo sapremo a breve.

