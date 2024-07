PIÙ CHE UN FIUME, UNA LATRINA - GLI ATLETI FANNO BENE A LAMENTARSI DELLE GARE DI NUOTO DELLE OLIMPIADI ORGANIZZATE NELLA SENNA: I LIVELLI DI ESCHERICHIA COLI NELL'ACQUA SONO IL DOPPIO RISPETTO AI LIMITI CONSENTITI DAL REGOLAMENTO - IL GOVERNO FRANCESE HA SPESO OLTRE 1,4 MILIARDI DI EURO PER RENDERE IL CORSO D'ACQUA BALNEABILE, MA NON È RIUSCITO A RIMUOVERE TUTTI I BATTERI E ALTRE SCHIFEZZE PRESENTI NEL FIUME...

ANNE HIDALGO FA IL BAGNO NELLA SENNA

Estratto dell'articolo di Marco Bonarrigo per il "Corriere della Sera"

Nelle acque della Senna gli enterococchi sono nella norma, il problema è l’Escherichia coli che al momento è circa il doppio rispetto ai limiti consentiti dal regolamento del triathlon (1.000 unità/100 ml, ndr) per poter nuotare in acque interne come quelle del fiume che scende lentamente. Le piogge dei giorni scorsi hanno riversato nella Senna scarichi importanti di acque ferme che faticano ad essere compensati […]

il fiume senna

Interpellato dal Corriere a cui ha risposto con scientifica franchezza, Sergio Migliorini, milanese, medico traumatologo di chiara fama, è l’uomo che dirà sì o no alla Senna per le gare di domani (uomini) e dopodomani (donne) che, come quelle di nuoto in acque libere, sono oggetto di durissime polemiche da parte degli atleti che temono di ammalarsi. […]

«Ci riuniamo ogni giorno all’alba per fare il punto della situazione — spiega il medico —, oggi sapremo se si può fare una ricognizione, domattina se c’è il via libera per la gara maschile. Se i valori non scendono possiamo rimandare tutto di 24 ore, altrimenti il regolamento parla chiaro: il titolo olimpico verrà assegnato escludendo il nuoto e mantenendo solo ciclismo e corsa». La balneabilità delle acque della Senna — costata 1,4 miliardi di euro tra bacini di acque piovane e collettori — era uno dei temi qualificanti dei Giochi.

il fiume senna

[…] «Siamo preoccupati anche perché è una location che non abbiamo mai provato — ha spiegato ieri Gregorio Paltrinieri, eroe azzurro — e probabilmente ci saranno freddo, sporco e correnti perché la Senna è un fiume. Non ci sono le condizioni per nuotare ma sono quasi sicuro che nuoteremo perché hanno investito troppo denaro». […]

ARTICOLI CORRELATI

il fiume senna ANNE HIDALGO FA IL BAGNO NELLA SENNA ANNE HIDALGO FA IL BAGNO NELLA SENNA il fiume senna

ANNE HIDALGO FA IL BAGNO NELLA SENNA ANNE HIDALGO