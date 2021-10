PIÙ CHE UNA PARTITA SEMBRA UN BOLLETTINO DI GUERRA - DURANTE ITALIA-SPAGNA A SAN SIRO UN TIFOSO SPAGNOLO È STATO PORTATO NEL BAGNO E PICCHIATO CON CALCI, PUGNI E SCHIAFFI PERCHÉ AVEVA ESULTATO TROPPO - POI DUE GIOVANI HANNO AGGREDITO I POLIZIOTTI: ALLA FINE PER QUATTRO PERSONE È SCATTATO IL DASPO, IL DIVIETO DI ENTRARE ALLO STADIO PER TRE ANNI - IL 17ENNE SPAGNOLO GAVI NEGLI SPOGLIATOI HA MOSTRATO LE ESCORIAZIONI SUL PETTO: COLPA DI CHI?

1- UN TIFOSO SPAGNOLO PICCHIATO, GLI AGENTI AGGREDITI: 4 DASPO DURANTE ITALIA-SPAGNA

Da www.milanotoday.it

italia spagna di nations league a san siro 6

Niente stadio per i prossimi tre anni. Quattro ragazzi sono stati Daspati mercoledì sera a Milano durante Italia-Spagna, la semifinale di Nations League giocata al Meazza e vinta 2-1 dagli iberici.

I primi due a finire nei guai sono stati un 24enne di Corbetta e un 25enne di Santo Stefao Ticino, che stavano assistendo al match al secondo anello verde. Dopo lo 0-2 degli ospiti, i due avrebbero aggredito un tifoso spagnolo - la cui "colpa" era stata esultare -, portandolo nel bagno e picchiandolo con calci, pugni e schiaffi.

italia spagna di nations league a san siro 4

Fermati dagli agenti della Digos e della divisione anticrimine, i tifosi azzurri - entrambi senza nessun precedente - sono quindi stati identificati, denunciati per percosse e colpiti con un divieto di accesso alle manifestazioni sportive di tre anni.

italia spagna di nations league a san siro 5

Stessa sorte toccata a due 21enni liguri, venuti sotto la Madonnina per assistere alla partita. Durante la gara, stando a quanto riferito dalla Questura, i due avrebbero molestato gli altri spettatori continuando a cambiare posto e spintonandosi tra loro. All'arrivo dei poliziotti, i giovani hanno aggredito gli agenti e sono per quello stati Daspati oltre che indagati a piede libero per violenza a pubblico ufficiale.

italia spagna di nations league a san siro 3

Prima del fischio d'inizio era invece stato fermato un 57enne campano ma residente in provincia di Milano, sorpreso a vendere birre fuori dal Meazza senza autorizzazioni e nonostante il divieto del Prefetto di somministrare bevande alcoliche nella zona dello stadio. Oltre alla sanzione economica, l'uomo è stato anche denunciato perché è risultato colpito da un Daspo emesso dalla Questura di Torino nel 2019.

2 - GAVI, POLEMICA DOPO ITALIA-SPAGNA PER UNA FOTO NEGLI SPOGLIATOI

Da www.corrieredellosport.it

le ferite del 17enne gavi

In Spagna è un giorno di festa e il re è Gavi. Il baby fenomeno del Barcellona è stato uno dei protagonisti più acclamati della gara del Meazza contro l'Italia di Roberto Mancini e in patria è già visto come il nuovo Iniesta.

"Disumano", è il giudizio che ha dato di lui il ct Luis Enrique, che gli ha dato fiducia schierandolo dall'inizio all'esordio come la maglia della Roja. A 17 anni e 62 giorni, si tratta del più giovane debuttante nella storia della nazionale iberica. Ma se in campo tutti hanno notato la sua personalità e la sua tecnica, un particolare è invece sfuggito quasi a tutti.

Spagna: "Le ferite di guerra di Gavi"

Nelle tradizionali foto post partita, i giocatori della Spagna festeggiano l'impresa di San Siro negli spogliatoi. Ma è uno scatto specifico ad aver attirato l'attenzione dei media locali: quello che mostra Gavi celebrare la vittoria in compagnia del compagno di squadra Pedro Porro.

italia spagna di nations league a san siro 1

Nell'immagine si può notare un'escoriazione sul petto del giovane canterano del Barcellona, che subito ha mandato su tutte le furie i tifosi spagnoli. "Guardate che cosa gli hanno fatto!", scrivono alcuni utenti sul web, mentre As titola "Le ferite di guerra di Gavi" e Marca cerca di indovinare di chi ne sia il responsabile tra Di Lorenzo, Verratti e Chiellini.