19 mag 2022 18:02

PIÙ CHE UN TENNISTA ORMAI È UN'AZIENDA - LA NIKE HA RINNOVATO LA SPONSORIZZAZIONE CON JANNIK SINNER RICOPRENDOLO DI SOLDI: 150 MILIONI IN 10 ANNI, COME UN ATLETA TOP - UN INVESTIMENTO CHE RICORDA QUELLO FATTO PER IL GIOVANE MICHEAL JORDAN - IL 20ENNE È STATO INGAGGIATO GIÀ DA LAVAZZA, ROLEX, TECHNOGYM, PARMIGIANO REGGIANO, ALFA ROMEO, FASTWEB, GUCCI, INTESA SANPAOLO E PANINI...