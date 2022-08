PIÙ CHE TENNISTI, MARATONETI – TUTTI E TRE GLI ITALIANI SCESI IN CAMPO NELLA NOTTE AGLI US OPEN HANNO VINTO IN 5 SET, RAGGIUNGENDO BERRETTINI AL SECONDO TURNO DELLO SLAM – CONTRO ALTMAIER SINNER È PARTITO MALE PER POI RITROVARSI – A MUSETTI SONO SERVITE 4 ORE E MEZZA PER SUPERARE GOFFIN – FOGNINI HA COMPIUTO UNA RIMONTONA CONTRO KARATSEV E ORA SE LA VEDRA' CON NADAL – VIDEO

Marco Calabresi per www.corriere.it

jannik Sinner us open

E nella seconda notte dello US Open, gli italiani si riscoprirono maratoneti. In tre sono scesi in campo, in tre hanno vinto, e tutti al quinto set. Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Fabio Fognini hanno raggiunto Matteo Berrettini al secondo turno, vincendo partite diverse ma con un denominatore comune: la lotta.

Contro il tedesco Altmaier, numero 93 al mondo, Sinner era partito male, perdendo il primo set; dopo aver dominato i successivi due, lasciando per strada soltanto tre game, Jannik si è però inceppato lasciando il quarto all’avversario. Nel momento più importante del match, però, l’altoatesino si è ritrovato, dominando il set decisivo (6-1) e accedendo al secondo turno dove se la vedrà con il qualificato americano Christopher Eubanks, numero 125 al mondo, che si è sbarazzato in tre set dello spagnolo Pedro Martinez.

Jannik Sinner us open

Un qualificato toccherà al secondo turno anche a Lorenzo Musetti, protagonista dell’impresa di giornata, non solo azzurra. Dopo 4 ore e 36, il 20enne di Carrara ha sconfitto 3-6 7-5 6-4 3-6 7-6 il belga David Goffin. Primo set deciso da due break di fila dopo sei game in equilibrio, secondo sulle montagne russe, con tre break nei primi tre game e un altro, stavolta decisivo per Lorenzo, nell’undicesimo.

A Musetti ne è bastato uno (il 4-3) per aggiudicarsi anche il terzo, stesso discorso per Goffin che nel secondo game del quarto set ha allungato la partita al quinto, dove Musetti sembrava non averne più. Arrivato a un passo dalla sconfitta, sul 5-2 30-15, l’azzurro con una palla corta ha provato a giocarsi le restanti chance di restare in partita. Ed è lì che è girato il match.

lorenzo musetti us open

Due break consecutivi e 5-5, dilapidati da un altro servizio perso che ha mandato Goffin a servire per la terza volta per chiudere la partita. Niente da fare per il belga: Musetti di marmo di Carrara ha trascinato la partita al long tie-break (a 10 punti) e l’ha chiusa dopo essere stato sotto 4-1 e 7-4.

Il prossimo avversario è l’olandese Gijs Brouwer: in un secondo turno Slam poteva capitare di peggio.

lorenzo musetti us open

Come per esempio Rafa Nadal, prossimo rivale di Fabio Fognini, che però arriverà al match dopo una rimontona contro il russo Karatsev, 1-6 5-7, 6-4 6-1 6-4.

I primi due set (soprattutto il primo, perso 6-1 dal ligure), potevano far pensare a una partita già decisa: Fabio, però, dopo aver conquistato il terzo al termine di un game in cui gli sono serviti sette set point per chiudere (con in mezzo anche una palla break per Karatsev), nel quarto ha fatto en plein: quattro break conquistati in altrettanti turni di servizio di Karatsev.

fabio fognini us open

Nettamente più tirato il quinto e decisivo set, con Fognini che però si è guadagnato il palcoscenico d’eccezione e la sfida a Rafa. Oggi torna in campo Matteo Berrettini, che affronta il lucky loser francese Hugo Grenier, numero 119 del ranking.

Non un impegno impossibile per Matteo, che ha il dovere di approfittare di un buco in tabellone aperto dall’eliminazione di Stefanos Tsitsipas, che sarebbe stato suo avversario negli ottavi. E nell’ottavo inferiore ha perso anche Taylor Fritz, quindi la cosa potrebbe farsi ancora più interessante.

jannik sinner us open fabio fognini us open fognini fognini fognini