Una multa da 20 milioni di sterline complessive, circa 23 milioni di euro, da pagare alla Premier League per cancellare la parentesi Superlega. È l’intesa che sarebbe stata raggiunta dai sei club inglesi che avevano aderito alla nuova competizione internazionale -Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester Utd e Tottenham - equivalente a una media di meno di 4 milioni di euro per ogni società, anticipata da Sky News Uk.

OLTRE ALLE SANZIONI UEFA

Una sorta di “patteggiamento” rispetto a sanzioni che secondo le fonti riportate sarebbero potute arrivare a oltre 20 milioni di sterline e 30 punti di penalizzazione in Premier League, attenendosi piuttosto al livello fissato dalle sanzioni già imposte dalla Uefa, che ha annunciato un pacchetto di “misure di reintegrazione” per i nove club che si sono ritirati dalla Superlega, compresi Inter e Milan, che avevano accettato di pagare un totale di 15 milioni di euro da investire nel calcio infantile, giovanile e di base, con il 5 per cento dei loro ricavi dalle competizioni Uefa per club trattenuto per una stagione. Avevano anche accettato sanzioni future molto superiori fino a 150 milioni di euro in caso di recidiva.

SCENARI

A differenza delle multe Uefa, le sanzioni della Premier League sono in contanti e non una percentuale degli introiti televisivi della prossima stagione: non è noto se queste sanzioni pecuniarie verranno ridistribuite o meno tra gli altri 14 club di massima serie. A differenza dei nove club pentiti, formalmente Juventus, Real Madrid e Barcellona non si sono ancora ritirati dalla Superlega e sono sotto investigazione da parte delle istituzioni calcistiche col rischio di esclusione dalle coppe.