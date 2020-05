PLIN! PLIN! A FORZA DI BERE ACQUA, DEL PIERO HA SBAGLIATO I CONTI: E' FINITO IN OSPEDALE A LOS ANGELES PER CALCOLI RENALI: “ANCORA NON CI CREDO CHE UNA COSA COSÌ PICCOLA POSSA FARE COSÌ MALE” - GLI AUGURI DELLA JUVENTUS - QUALCHE GIORNO FA PINTURICCHIO AVEVA RICORDATO IL SUO ADDIO AL CLUB BIANCONERO CITANDO UNA FRASE DI GIANNI AGNELLI: “LA JUVE È PER ME L'AMORE DI UNA VITA INTERA…”

Da corriere.it

del piero

Alessandro Del Piero finisce in ospedale a Los Angeles, dove da tempo ormai vive. Niente di grave per l’ex capitano della Juventus, alle prese con dei calcoli renali. «Ancora non ci credo come una cosa piccola solo 3 millimetri possa fare così male», il post su Instagram di Del Piero da un lettino.

Fra gli in bocca al lupo quello proprio della Juventus («Auguri di pronta guarigione»), ma anche di ex colleghi come Luis Figo («Riprenditi presto amico mio») e di altri sportivi come Max Biaggi («Tutto passa Alex, forza!»).

del piero

Qualche giorno fa Alex aveva ricordato il suo addio alla Juventus, il 13 maggio del 2012 infatti giocava la sua ultima partita allo Stadium contro l'Atalanta citando una frase di Gianni Agnelli: «La Juve è per me l'amore di una vita intera, motivo di gioia e orgoglio, ma anche di delusione e frustrazione, comunque emozioni forti, come può dare una vera e infinita storia d'amore».

del piero del piero

ronaldo del piero