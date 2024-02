POCHI SOLDI, GIOCATORI MODESTI E AFFARI DISCOUNT: SI CHIUDE IL CALCIOMERCATO DI GENNAIO - LA PIU' ATTIVA TRA LE "BIG" E' STATA IL NAPOLI, CHE HA PRESO MAZZOCCHI, TRAORÉ, NGONGE E DENDONCKER (IN QUATTRO NON NE FANNO UNO BUONO) - LA ROMA, MANDATO VIA MOURINHO, CORRE AI RIPARI CON HUJSEN, ANGELINO E BALDANZI (DOPO AVER CEDUTO KUMBULLA E BELOTTI) - LE DUE CANDIDATE ALLO SCUDETTO, JUVE E INTER, HANNO LAVORATO CON COLPI IN PROSPETTIVA...

tommaso baldanzi

Estratto dell'articolo di Francesco Calvi per www.gazzetta.it

Cala il sipario sull’Hotel Sheraton: le porte della sessione invernale di calciomercato chiudono ufficialmente, lasciando tifosi e dirigenti con gioie e… rimpianti. Le strategie sono state differenti, congeniali alle esigenze dei vari club. Il Milan ha risolto subito l’emergenza-infortuni con il ritorno di Gabbia e l’acquisto di Terracciano, per poi lavorare sulle uscite a ridosso del gong. All’ultimo, invece, si è scatenata la Roma, che in settimana ha piazzato i colpi Angelino e Baldanzi, accompagnati dalle cessioni di Kumbulla (Sassuolo) e Belotti, nuovo rinforzo della Fiorentina.

tiago djalo

I COLPI

Inter e Juve, regine della lotta scudetto, hanno lavorato soprattutto in prospettiva. I nerazzurri hanno preso Buchanan per sostituire l’infortunato Cuadrado, avviando pure i contatti per tesserare Taremi in estate. I bianconeri, che hanno anticipato Marotta e Ausilio nella rincorsa a Djalò, si sono regalati in extremis il colpo Alcaraz, jolly per il centrocampo in prestito dal Southampton. In casa Napoli, dopo il deludente avvio di stagione, Aurelio De Laurentiis ha cercato rinforzi: alla corte di Mazzarri sono arrivati Mazzocchi, i fantasisti Traoré e Ngonge più il mediano Dendoncker. […]

tajon buchanan

I GIOVANI— È stato, ancora una volta, il mercato dei giovani, determinati a cambiare squadra per aumentare il minutaggio. Lo juventino Huijsen è passato in prestito alla Roma per volere di Mou, ma lo Special One è stato esonerato un paio di settimane più tardi. […]

hamed traore

LE ALTRE

Una massiccia rivoluzione ha visto coinvolte, infine, Verona e Frosinone: i ciociari chiudono il mercato con sette innesti (su tutti Bonfiazi e Valeri), mentre Sogliano ha pescato all’estero dopo le cessioni dei vari Hien (Atalanta), Djuric (Monza), Faraoni (Fiorentina) e Doig (Sassuolo). L’Empoli saluta Baldanzi ma si consola con Niang e Zurkowski, il Bologna lavora in prospettiva e ingaggia Odgaard come vice-Zirkzee. Il Cagliari accoglie Gaetano, Pafundi vola a Losanna, Strefezza torna in B al Como mentre Dragusin fa incassare una cifra monstre al Genoa: il Tottenham ha versato circa 30 milioni per superare la concorrenza del Bayern. Il Grifone, forte di un bel tesoretto, si è regalato Vitinha in prestito con opzione. […]

pasquale mazzocchi leander dendoncker filippo terracciano carlos alcaraz cyril ngonge andrea belotti angelino dean huijsen matteo gabbia