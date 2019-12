POG-VA! 'L'EQUIPE' SGANCIA LA BOMBA: BYE BYE MANCHESTER UNITED, IL REAL VUOLE POGBA - DA TEMPO SI PARLA DI UN SUO RITORNO ALLA JUVENTUS, CHE SAREBBE INTERESSATA A RIPRENDERSELO, MA IL CENTROCAMPISTA FRANCESE HA IN TESTA LA CASA BLANCA. ZIDANE NON HA MAI NASCOSTO IL DESIDERIO DI ALLENARLO…

Da www.liberoquotidiano.it

L'ultima bombetta di mercato la sgancia il quotidiano francese L'Equipe: si parla niente meno che del transalpino Paul Pogba. La sua avventura al Manchester United, per la seconda volta in carriera, potrebbe essere al capolinea: decisione del centrocampista, che vorrebbe iniziare una nuova avventura.

Da tempo si parla di un suo ritorno alla Juventus, che sarebbe interessata a riprenderselo, ma il diretto interessato ha in testa altro: il Real Madrid di Zinedine Zidane, per la precisione, un mister che non ha mai nascosto il suo desiderio di allenarlo.

Zizou, secondo L'Equipe, starebbe spingendo molto per avere Pogba, il quale potrebbe arrivare già la prossima estate. Per il Polpo, a Manchester, un inizio di stagione deludente, con problemi alla caviglia che lo tengono lontano dal campo da ottobre. Insomma, la tavola sembra davvero apparecchiata per il suo addio, destinazione Madrid e camiseta blanca.

