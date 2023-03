19 mar 2023 23:04

POLEMICHE A SAN SIRO: LA JUVE BATTE L’INTER CON UN GOL DI KOSTIC. MA LA SQUADRA DI INZAGHI PROTESTA PER UN MANI DI RABIOT NELL’AZIONE DEL GOL – ZILIANI: "RICAPITOLANDO, IL FRANCESE CHE AVREBBE DOVUTO ESSERE AMMONITO PER IL MANI CON LA SAMP ED ESSERE SQUALIFICATO (ERA DIFFIDATO), FA MANI ANCHE CON L’INTER NELL’AZIONE DEL GOL, MA PER IL VAR ERA TUTTO OK IERI ED È TUTTO OK STASERA. SPERIAMO NEI TRIBUNALI” - VIDEO