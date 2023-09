LA POLONIA E’ CAMPIONE D’EUROPA DI PALLAVOLO: DAVANTI A MATTARELLA L’ITALVOLLEY SI ARRENDE IN 3 SET ALLA SQUADRA DI GRBIC TRASCINATA DAL CUBANO NATURALIZZATO LEON. I RAGAZZI DI DE GIORGI SOFFRONO IN RICEZIONE, NON SFONDANO IN BATTUTA E ANCHE A MURO PERDONO IL CONFRONTO CON I POLACCHI CHE VENDICANO IL MONDIALE PERSO CON GLI AZZURRI IN CASA UN ANNO FA – PER L’ITALVOLLEY COMINCIA DA STASERA LA CACCIA ALL’ORO OLIMPICO, SEMPRE SFUGGITO ALLA NOSTRA NAZIONALE ANCHE AI TEMPI DELLA GENERAZIONE DI FENOMENI DI VELASCO…

Italia-Polonia 0-3 (20-25, 21-25, -25) La festa questa volta la fanno i polacchi anche se tutto era pronto per fare esplodere la gioia azzurra. Ma questa volta all’Italia non va bene quasi nulla, mentre per i polacchi questa è una serata che resterà nella storia. Leon non aveva vinto mai molto da quando è in Nazionale (solo una Nations League), ma questa sera passa all’incasso e sbanca il casinò dell’Eur vestito a festa e di tricolore.

Fa tutto: battuta, attacco e anche seconda linea, tanto basta piegare un’Italia che soffre tanto in ricezione, non sfonda in battuta e anche a muro perde il confronto con la Polonia. L’assetto che Nikola Grbic ha dato alla Polonia funziona a meraviglia fin dal primo set e per l’Italia è un inseguimento continuo e De Giorgi ritrova anche Russo che si è allenato in mattinata e stringe i denti per giocare (lui siciliano) davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Quindi formazione titolare per gli azzurri. Come la Polonia che schiera in diagonale Sliwka e Leon.

