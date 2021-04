IL POMO DI ADANI – CARRELLATA DI COMMENTI AL VELENO SU TWITTER PER IL DELIRIO DI RETORICA (GIOCHISTA) DURANTE PSG-CITY: “QUI LA PLAYSTATION NON CI ARRIVA”; “LE FINTE VANNO FATTE CON GLI OCCHI”. UN FIUME DI PAROLE, FRASI A EFFETTO, IPERBOLI DEL COMMENTATORE DI SKY CHE SI CREDE IL FILOSOFO DEL CALCIO: “KEYLOR NAVAS? LUI È COSTARICA, PURA VIDA”. E IL PORTIERE DEL PSG FA LA CAPPELLATA. PERCHE’ INCENSARE TUTTO E TUTTI ANCHE QUANDO FANNO CAZZATE? – LA LITE CON ALLEGRI:VIDEO

Dagoselezione

Fulvio Gandolfi

#Adani Un fiume di parole, troppe, alla fine stanca. In coppia con Trevisani stroppia, sono in due a parlare troppo, di continuo, a cercare sempre la frase ad effetto.

LaJuveSiamoNoi.net

#Adani sta diventando imbarazzante con i suoi commenti tecnici. Io ve lo dico

@SkySport

fate qualcosa, perchè è davvero odioso!!!

Damian

hahahaha quanta “Garra Charrua” in quel n. 4! “MadreMia”(cit.), Adani!!!! #Adani

Alessio Epifani

Non si potrebbe abolire Adani e la sua retorica giochista da qualsiasi telecronaca? È peggio delle unghie che graffiano la lavagna.

InterMania

Ma quale gioco del #city? Questo è bucio di culo... #Adani chiudi il becco.

Antonio Medici

#Adani “Il City è entrato in partita per status acquisito”. Ma che significa?

Kal

2 “tiri” da fuori, 2 calci da fermo, 2 vaccate e mezza....

Ma il pasdaran del calcio immaginario #Adani non si ferma davanti a nulla e filosofeggia anche stasera... Impagabile (nel senso che nessuno dovrebbe pagarlo più.. da tempo)... Ridere a crepapelle

Nicola Blasi

#PsgManCity segna il secondo gol il city e #Adani cambia completamente I giudizi precedenti

Carlo Murolo

Eccolo. Dopo un ora di incensamento del PSG, #Adani è ammutolito. #Sky #UCL

K_Luigi

Io ho messo silenzioso, non lo sopporto più. Pazzesco! Come si fa a far commentare la partita a questo #Adani che palle!

Giampietro

Ma state guardando il derby del popolo fra Emirati Arabi e Qatar? Facendo zapping ho beccato il momento in cui #Adani si arrampicava sui vetri per negare che il gol di De Bruyne fosse un gollonzo. Io pago il ritardo. Non me ne faccio una ragione. #PSGCity #ParisSaintGermain

Lino

#adani : se difendi basso la palla entra da sola…ma di cosa si fa?

DONA

“Lui è Costarica..” “lui canta l’inno” e poi fa la papera. Che cretino #Adani. Uno che non sapeva stoppare, marcare, uno che non hai vinto un emerito cazzo di nulla, deve parlare di calcio. L’Italia che bel paese.

#PsgManCity #ChampionsLeague

Fabio Pareschi

#Adani che nel primo tempo elogiava la forza del #Psg e sminuiva il #City poi al gol dell’1-1 del #City magicamente parla al contrario

Antonio R

Sinonimi: spettacoloso, appariscente, superbo, arrogante, borioso, tronfio, vanaglorioso, ampolloso, enfatico, magniloquente, declamatorio...

Pomposu! E basta...

Marco Costanza

Errore grossolano del #Psg in difesa che regala palla al #City che sbaglia un gol quasi fatto. #Adani sentenzia: Non fa niente, si gioca, si può sbagliare. Lo fa la #Juve e #Bentancur ed è una squadra indegna per la #Champions. Adani trova pace!! #PSGMCI

Gianluca

La telecronaca di #Adani è quella di incensare tutto e tutti anche quando fanno cazzate:sbaglia il difensore del #Psg eh ma perché giocano sempre il pallone, quello del #city si mangia un gol eh ma ha tirato di collo come un’esibizione. #PSGCity

Rocha49

#Adani ma cosa sta dicendo "figurine" "junior" ti prego un linguaggio più comprensibile per noi poveri spettatori. Non riusciamo a starti dietro sei troppo avanti meno male che c'è #Trevisani che è un po' più normale.

Daniele Spadaro

#Adani già si lancia... prima non so chi è il più forte giocatore portoghese in attività, poi #Guardiola il più grande allenatore di sempre. Meno male che né #Ronaldo né gli eredi di #Michels lo avranno sentito. Fra poco io tolgo l’audio. #ChampionsLeague

