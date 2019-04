IL POMO DI ADANI – “CON L'AJAX 3 TIRI IN 180 MINUTI, JUVE SENZA IDEE: MA QUESTA SQUADRA NELLE ULTIME PARTITE SI È MERITATA CR7?” - L’OPINIONISTA DI “SKY” CRITICA IL NON GIOCO DI ALLEGRI: "LA JUVENTUS NON HA UN PIANO B, SE NON GIOCA LA PALLA SU MANDZUKIC. NON PUOI PARLARE DEI GIOCATORI INFORTUNATI IN UN CONFRONTO CON L’AJAX…” – L’ANNO SCORSO DOPO L’INTER MAX AVEVA TUONATO CONTRO ADANI: “SIETE LA ROVINA DEL CALCIO ITALIANO” – VIDEO

adani

Da www.corrieredellosport.it

L’eliminazione della Juventus in Champions League ha gettato nello sconforto i tanti tifosi bianconeri che hanno visto in Massimiliano Allegri uno dei principiali artefici della disfatta contro l’Ajax. Alle tante critiche rivolte al tecnico bianconero, reo di non aver saputo sfruttare a dovere l’intero potenziale della rosa a disposizione, si è aggiunta nelle ultime ore anche la voce di Daniele Adani.

adani allegri

«Si dice che i giocatori vincono le partite, ma non si parla di idee. La Juventus non ha un piano B, se non gioca la palla su Mandzukic - ha commentato degli studi di Sky l’ex calciatore -. Non vedo una grande proposta. In queste quattro partite, tra ottavi e quarti, ha fatto una sola azione calcisticamente degna di Liverpool, City, Barça, Tottenham, Arsenal e Napoli. Quella del gol di Ronaldo ad Amsterdam. In quell’azione i protagonisti sono stati Bentancur e Cancelo oltre a CR7. Contro l’Ajax sono rimasti in panchina e io sento dire che non ci sono i cambi. Avete visto chi ha fatto entrare l’Ajax? Ekkelenkamp, Sinkgraven e Huntelaar. Non puoi parlare dei giocatori infortunati in un confronto con l’Ajax. Hai fatto tre tiri in 180 minuti».

adani allegri ADANI allegri 3 ADANI adani VIERI ADANI cassano adani trevisani e cattaneo adani trevisani adani adani