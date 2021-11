UNA TRA PORTOGALLO E ITALIA, LE ULTIME DUE NAZIONALI CHE HANNO VINTO L’EUROPEO, NON PARTECIPERA’ AI MONDIALI IN QATAR? CHI SE NE FREGA. IL PRESIDENTE FIFA INFANTINO STA PORTANDO IL CALCIO DA UN’ALTRA PARTE. DOVE? FOLLOW THE MONEY… - LA GUERRA CON CEFERIN (UEFA) SUL MONDIALE BIENNALE E SULLA SUPERLEGA – IL MAXI MONDIALE A 48 SQUADRE DAL 2026 CHE PORTA BENEFICI A AFRICA, ASIA, AMERICA DEL NORD. E PAZIENZA SE DA QUELLE PARTI NON HANNO MAI VINTO UN MONDIALE

Dagonews

gianni infantino sorteggi playoff mondiali 2022 63

Volete capire dove Infantino sta portando il calcio? Follow the money. “Non è possibile che i primi 30 club nella classifica dei ricavi siano tutti europei e che il resto delle società del pianeta, sommate insieme, abbiano un fatturato pari a queste 30 – ha sottolineato il presidente della Fifa - In America e in Africa ci sono miliardi di tifosi e il Mondiale ogni due anni può portare loro dei benefici”.

Ha parlato di America e Africa, non di Europa. Il motivo? È in corso da mesi una guerra senza esclusione di colpi tra Infantino e Ceferin, numero 1 dell’Uefa, la massima organizzazione calcistica del vecchi Continente. Al centro della contesa il Mondiale biennale, fortemente voluto da Infantino, su cui si deciderà a dicembre. L’Uefa fa le barricate. Ma in Africa, Asia, nelle Americhe è forte la spinta delle federazioni più piccole che con il mondiale ogni due anni hanno margine di crescita nei ricavi. E anche in Europa il fronte non è così compatto come sembra. Infantino inoltre ha un asso nella manica contro Ceferin: il capo della Fifa potrebbe appoggiare la Superlega, progetto inviso all’Uefa, ma che Juve, Real e Barcellona non hanno archiviato.

gianni infantino sorteggi playoff mondiali 2022 62

Dopo i sorteggi dei playoff mondiali grande è stata la sorpresa nel registrare che una delle ultime 2 nazionali che hanno vinto l’Europeo (Portogallo e Italia) non parteciperà ai Mondiali in Qatar. Sono fioccate le polemiche contro il sorteggio "cieco", senza teste di serie, della Fifa. Ma il numero 1 del calcio mondiale ha dimostrato di non avere alcun interesse a tutelare le federazioni più forti, in particolare quelle del Vecchio Continente.

Anche il Maxi Mondiale a 48 squadre a partire dal 2026 rientra nella gestione Infantino che punta a dare alle Federazioni minori più soldi e la speranza di giocare i mondiali per ottenere in cambio la loro benevolenza elettorale. A guadagnarci, a livello di posti, dal maxi-mondiale saranno Africa, Asia e Nord America. Si muovono sullo scacchiere interessi economici e geopolitici delle grandi potenze: Cina, Stati Uniti e i Paesi del Golfo con i loro petroldollari. E pazienza se da quelle parti non hanno mai vinto un mondiale…

ceferin infantino ceferin infantino ceferin infantino ceferin infantino ceferin infantino gianni infantino sorteggi playoff mondiali 2022 61