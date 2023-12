29 dic 2023 17:30

POST-PARTITA COL BRIVIDO PER JACK GREALISH - MENTRE L'ATTACCANTE INGLESE ERA IN CAMPO, PER GIOCARE EVERTON-MANCHESTER CITY, UNA BANDA DI LADRI HA SVALIGIATO LA SUA CASA - I FAMILIARI DEL CALCIATORE, CHE SI TROVAVANO NELL'ABITAZIONE DURANTE IL FURTO, NON SONO STATI AGGREDITI O PRESI IN OSTAGGIO DAI MALVIVENTI. DALLA VILLA SONO SPARITI GIOIELLI E OROLOGI PER UN VALORE DI CIRCA UN MILIONE DI EURO…