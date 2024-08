Da www.lastampa.it

il look femminile di imane khelif 1

La pugile algerina Imane Khelif sul suo profilo Instagram ha ripostato il video girato in un famoso salone di bellezza di Algeri, per mostrare la sua trasformazione: prima con i guantoni da boxe, poi sorridente con un abito a fiori, orecchini e al collo la medaglia d'oro conquistata ai Giochi olimpici di Parigi. Ad accompagnare le immagini, un lungo commento scritto dal proprietario del negozio: "Per ottenere la sua medaglia, Imane non aveva tempo da perdere nei saloni di bellezza o nello shopping. Per me è una star". (Instagram)

